انتشار فراخوان چهارمین جشنواره آهنگسازی استاد روحالله خالقی»
دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی آهنگسازی استاد روحالله خالقی با انتشار فراخوان این دوره، از آغاز فرآیند ثبتنام و دریافت آثار آهنگسازان و پژوهشگران خبر داد.
به گزارش ایلنا ، فراخوان چهارمین جشنواره ملی آهنگسازی استاد روحالله خالقی منتشر شد. این رویداد فرهنگی و هنری در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار میشود و در کنار بخش آهنگسازی، بخش پژوهشی نیز با محوریت اندیشهها، آثار و میراث علمی و هنری استاد روحالله خالقی برگزار خواهد شد.
چهارمین دوره این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای آهنگسازی، تشویق به خلق آثار اصیل و نوآورانه، توسعه پژوهشهای تخصصی و ایجاد تعامل میان آهنگسازان، پژوهشگران و فعالان موسیقی ایران برنامهریزی شده است و تلاش دارد زمینه معرفی آثار برگزیده و حمایت از اجرای آنها را فراهم کند.
بر اساس فراخوان، آثار ارسالی در بخش آهنگسازی در چهار حوزه شامل آثار مجلسی، آثار ارکسترال، آثار باکلام و آثار ملهم از اساطیر و ادبیات ایران مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. همچنین بخش پژوهشی جشنواره به مقالات و پژوهشهای مرتبط با زندگی، آثار، اندیشهها و شیوه آهنگسازی استاد روحالله خالقی اختصاص دارد.
هیئت داوران بخش آهنگسازی این دوره را شهرام توکلی، پویا سرایی، سعید فرجپوری، علیاکبر قربانی، کیوان ساکت و آرش گوران تشکیل میدهند. همچنین بابک خضرایی، سیدحسین میثمی و پویا سرایی داوری آثار بخش پژوهشی را بر عهده خواهند داشت.
مهلت ارسال آثار در بخش آهنگسازی تا پایان روز یکم آبانماه ۱۴۰۵ و در بخش پژوهشی تا دهم آبانماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
علاقهمندان برای مطالعه و دریافت متن کامل فراخوان، آییننامه، ثبتنام و ارسال آثار میتوانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www. khaleqiaward. ir مراجعه کنند