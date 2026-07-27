ایران و کرهجنوبی نقشه راه همکاریهای راهبردی میراثفرهنگی را ترسیم کردند/ پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک مرمت، دیجیتالسازی و انتقال تجربه
در حاشیه چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در بوسان، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشستی با «هو مین» رئیس سازمان میراثفرهنگی کرهجنوبی، با تاکید بر ضرورت شکلگیری مشارکتهای راهبردی در حوزه حفاظت، مرمت، آموزش و بهرهگیری از فناوریهای نوین، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دو کشور را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با استقبال طرف کرهای همراه شد و دو طرف، ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را نقطه آغاز فصل جدیدی از همکاریهای فرهنگی میان تهران و سئول دانستند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، همزمان با برگزاری چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در بوسان و در پی ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به عنوان سیامین اثر جهانی ایران، نشست مشترک سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و «هو مین» رئیس سازمان میراثفرهنگی کرهجنوبی با حضور علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی و جمعی از مدیران و مسئولان دو کشور برگزار شد.
در این دیدار، دو طرف ضمن تاکید بر جایگاه میراثفرهنگی به عنوان زبان مشترک ملتها، درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه حفاظت، مرمت، آموزشهای تخصصی، دیجیتالسازی، هوش مصنوعی، برگزاری نمایشگاههای مشترک و تبادل تجربه گفتوگو و تبادل نظر کردند.
ثبتجهانی الموت، آغاز مسئولیتی بزرگتر برای همکاریهای راهبردی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ابتدای این نشست، با قدردانی از میزبانی دولت و مردم کرهجنوبی و تلاشهای دبیرخانه اجلاس، ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را دستاوردی تاریخی برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: همزمان با برگزاری این نشست، مردم ایران، بهویژه مردم استان قزوین، ثبتجهانی الموت را جشن میگیرند و این رخداد، در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه الموت بخشی از حافظه تمدنی و هویت تاریخی ایران به شمار میرود، اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر، مسئولیت ایران و جامعه جهانی را برای حفاظت، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده سنگینتر میکند.
صالحیامیری با اشاره به ضرورت گسترش همکاریهای ایران، کرهجنوبی در حوزه میراثفرهنگی، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک تخصصی میان دو کشور را با محوریت انتقال تجربه، آموزشهای تخصصی و اجرای پروژههای مشترک مطرح کرد.
وی همچنین با اشاره به خسارات واردشده به ۱۴۹ اثر تاریخی ایران در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق در حوزه مرمت و بازسازی آثار آسیبدیده نیاز دارد و کرهجنوبی، با تجربه ارزشمند خود در بازسازی میراثفرهنگی، میتواند شریک مهمی در این مسیر باشد.
وزیر میراثفرهنگی با دعوت رسمی از رئیس سازمان میراثفرهنگی کرهجنوبی برای سفر به ایران، خواستار برگزاری دورههای آموزشی مشترک، کارگاههای تخصصی و تبادل استاد و پژوهشگر میان دو کشور شد.
وی همچنین ظرفیتهای علمی ایران را یادآور شد و گفت: پژوهشگاه میراثفرهنگی ایران با سابقهای نزدیک به یک قرن و صدها پژوهشگر و متخصص، آمادگی دارد در قالب همکاریهای مشترک علمی، تجربیات خود را با طرف کرهای به اشتراک بگذارد.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای ایران در حوزه تحول دیجیتال، افزود: توسعه هوشمندسازی، مستندسازی سهبعدی آثار تاریخی و بهرهگیری از هوش مصنوعی برای معرفی میراثفرهنگی از اولویتهای جمهوری اسلامی ایران است تا جهانیان بتوانند با تمدن و فرهنگ ایران آشنا شوند.
وی در پایان، با تاکید بر اینکه ملت ایران میراثفرهنگی را بخشی از هویت، شناسنامه و سرمایه تمدنی خود میداند، اظهار امیدواری کرد همکاریهای فرهنگی تهران و سئول در آینده نزدیک وارد مرحلهای عملیاتی شود.
همکاری ایران و کره میتواند به نقشه راهی برای دیپلماسی میراثفرهنگی تبدیل شود
علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی نیز در این نشست، تجربههای موفق کرهجنوبی در حفاظت و بهرهبرداری از میراثفرهنگی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: ایران علاقهمند است از تجربیات موفق کرهجنوبی در حوزه مرمت، مدیریت موزهها، فناوریهای نوین و دیجیتالسازی آثار تاریخی بهرهمند شود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای موزهای در ایران افزود: تعداد موزههای کشور بهزودی به حدود هزار موزه خواهد رسید و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای برگزاری نمایشگاههای مشترک و تبادل آثار میان دو کشور فراهم میکند.
دارابی برگزاری نمایشگاههای مشترک موزهای را ابزاری مؤثر برای تقویت صلح، گفتوگوی فرهنگی و توسعه مناسبات ایران و کرهجنوبی دانست و از طرف کرهای برای حضور در ایران دعوت کرد.
وی همچنین امضای یادداشت تفاهم همکاری میان نهادهای میراثفرهنگی دو کشور را گامی مهم برای تدوین نقشهراه همکاریهای بلندمدت ارزیابی کرد و گفت: ثبتجهانی مجموعه قلعه الموت و استحکامات وابسته، در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند و میتواند آغازگر همکاریهای گستردهتر میان دو کشور باشد.
از همکاری با ایران برای حفاظت از میراثجهانی استقبال میکنیم
هو مین، رئیس سازمان میراثفرهنگی کرهجنوبی نیز با ابراز همدردی نسبت به شرایط اخیر ایران، حضور هیئت ایرانی در اجلاس بوسان را نشانه مسئولیتپذیری و تعهد جمهوری اسلامی ایران نسبت به میراثفرهنگی دانست.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت از میراثفرهنگی مسئولیتی جهانی است، اظهار کرد: هیچ کشوری به تنهایی قادر به صیانت کامل از میراث بشری نیست و همکاریهای بینالمللی، مهمترین راهکار حفاظت از این سرمایه مشترک جهانی است.
رئیس سازمان میراثفرهنگی کرهجنوبی، توسعه همکاریهای دوجانبه را یکی از مهمترین دستاوردهای میزبانی اجلاس میراث جهانی یونسکو در بوسان دانست و اعلام کرد پس از پایان اجلاس، سازوکار ویژهای برای استمرار ارتباط و همکاری با کشورهای شرکتکننده، از جمله جمهوری اسلامی ایران، ایجاد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تجربه کرهجنوبی در بازسازی میراثفرهنگی پس از جنگ، خاطرنشان کرد: ملت کره نیز روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است، اما با اتکا به اراده ملی و همکاریهای بینالمللی توانست میراثفرهنگی خود را احیا کند و امروز شرایط ایران را بهخوبی درک میکنیم.
هو مین با استقبال از پیشنهادهای مطرحشده از سوی وزیر میراثفرهنگی ایران، بر آمادگی کشورش برای همکاری در حوزه مرمت آثار آسیبدیده، آموزشهای تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، مستندسازی دیجیتال و اجرای پروژههای مشترک تاکید کرد.
وی در پایان، ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را رخدادی مهم برای ایران و جامعه جهانی دانست و ابراز امیدواری کرد این موفقیت، نقطه آغاز فصل جدیدی از همکاریهای راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره در عرصه میراثفرهنگی باشد.