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رامین ناصرنصیر به «دیوار دفاعی» پیوست

رامین ناصرنصیر به «دیوار دفاعی» پیوست
کد خبر : 1817882
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رامین ناصرنصیر به جمع بازیگران سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» به تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی و کارگردانی احمد کاوری اضافه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، «دیوار دفاعی» مجموعه‌ای تاریخی و مهیج است که با روایت مقاومت کارگران صنعت نفت ایران در برابر کمپانی انگلیسی در روزهای ملی شدن صنعت نفت، رقابت فوتبال میان کارگران ایرانی و انگلیسی‌ها را به نمادی از این تقابل و مطالبه‌گری تبدیل می‌کند.

به تازگی رامین ناصرنصیر به جمع بازیگران سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» به تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی و کارگردانی احمد کاوری اضافه شده است.

تصویربرداری این سریال ۳۰ قسمتی که به سفارش سیمافیلم تولید می‌شود، همچنان ادامه دارد.

 

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