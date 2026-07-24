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قرارگاه رسانه‌ای اربعین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد

قرارگاه رسانه‌ای اربعین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد
کد خبر : 1817881
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از برپایی موکب شهدای فرهنگ، هنر و رسانه و قرارگاه رسانه ای اربعین در دهه منتهی به اربعین در شهرستان مهران خبر داد

 به  گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام؛علی هلشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، اعلام کرد که «قرارگاه رسانه‌ای اربعین ۱۴۰۵ و موکب شهدای فرهنگ، هنر و رسانه » در مرز بین‌المللی مهران و با همراهی و همکاری اصحاب رسانه، هنرمندان و فعالین فرهنگی همچون سالهای گذشته آغاز بکار خواهد کرد.
هلشی با اشاره به اهمیت پوشش رسانه‌ای پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی(ع) گفت:
اربعین بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان است و رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در روایت این حرکت عظیم دارند. قرارگاه رسانه‌ای اربعین امسال نیز با هدف ساماندهی، پشتیبانی و تسهیل فعالیت خبرنگاران در مرز مهران مستقر خواهد شد.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام اعلام کرد که ثبت‌نام خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با انتشار فراخوان از اصحاب رسانه  تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ انجام گرفت است که خوشبختانه با استقبال گسترده خبرنگاران متقاضی مشارکت در این قرارگاه همراه شده است.
 هلشی درباره نحوه برگزاری این قرارگاه توضیح داد: قرارگاه رسانه‌ای در موکب شهدای فرهنگ، هنر و رسانه در مرز بین المللی مهران با ارائه سرویس ایاب و ذهاب خبرنگاران هر روز ساعت ۶ صبح از سمت ایلام به مهران، پذیرایی صبحانه، نهار و شام  و در صورت ضرورت و با هماهنگی قبلی برای خبرنگاران خبرگزاری ها امکان اسکان موردی در نظر گرفته شده است.و همچنین خبرنگاران آزاد پس از بررسی در کمیته تخصصی قرارگاه و تأیید فعالیت رسمی، امکان حضور خواهند داشت.
وی ملاک ارزیابی عملکرد رسانه‌ها را، انتشار محتوای تولیدی در رسانه‌های دارای مجوز و بازنشر آثار در گروه «قرارگاه رسانه‌ای اربعین ۱۴۰۵» در پیام‌رسان ایتا بیان کرد و گفت با توجه به حجم بالای درخواست خبرنگاران برای حضور در مرز مهران، از هر رسانه دو خبرنگار از سوی اداره‌کل اعزام و مدت حضور افتخاری نهایت دو روز در نظر گرفته شده است که بیش از این مدت نیز با وسیله نقلیه شخصی برای خبرنگاران به صورت آزاد امکان‌پذیر خواهد بود.
 هلشی گفت: قرارگاه رسانه‌ای اربعین ۱۴۰۵ با همراهی خبرنگاران با برنامه‌ریزی دقیق برگزار خواهد شد و امیدواریم اصحاب رسانه استان همچون سال‌های گذشته با حضور مؤثر خود، جلوه‌های ناب این حماسه ی عظیم مردمی را به بهترین شکل ممکن منعکس کنند.
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