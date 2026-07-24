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ایلام، رتبه دوم باشگاه‌های کتابخوانی کشور

ایلام، رتبه دوم باشگاه‌های کتابخوانی کشور
کد خبر : 1817879
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از کسب رتبه دوم ایلام در میزان ثبت باشگاه های کتابخوانی در میان استان های کشور، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام علی هلشی، در گزارشی درباره وضعیت باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در استان گفت: ایلام امروز یکی از قطب‌های اصلی ترویج کتابخوانی در کشور است. وجود ۳۰ باشگاه فعال ما را به رتبه دوم کشور از نظر تعداد باشگاه‌ها رسانده و با توجه به جمعیت، ایلام اولین استان کشور در سرانه باشگاه‌های کتابخوانی را دارا هستیم. این جایگاه حاصل تلاش مربیان، خانواده‌ها، فعالان فرهنگی و همراهی مردم فرهنگ‌دوست ایلام در تأسیس باشگاه های کتابخوانی است.
هلشی با اشاره به برگزاری ششمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان افزود: این جشنواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی در حوزه کتابخوانی است؛ رویدادی که نه‌تنها کودکان و نوجوانان را به کتاب نزدیک می‌کند، بلکه مربیان، خانواده‌ها و مدارس را نیز درگیر یک حرکت فرهنگی پویا می‌سازد. از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم در فرصت باقیمانده تا ۷ مرداد با مراجعه به سامانه جام باشگاه‌ها به نشانی http://Tarvijeketab.ir باشگاه خود را ثبت کنند و در این جریان ملی مشارکت داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام با تأکید بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مربیان فعال گفت: برای تقویت باشگاه‌ها و انگیزه‌بخشی به مربیان، بسته کتاب منتخب به ارزش ۱۰ میلیون ریال به‌ صورت رایگان از سوی اداره‌کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا می‌شود. این بسته‌ها نه‌تنها منابع آموزشی باشگاه‌ها را غنی‌تر می‌کند، بلکه به مربیان کمک می‌کند برنامه‌های خلاقانه‌تری برای کودکان و نوجوانان اجرا کنند.
هلشی در بخش دیگری از صحبت‌های  خود به اهمیت باشگاه‌های کتابخوانی در توسعه فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: باشگاه‌های کتابخوانی فقط یک فعالیت جانبی نیستند؛ این باشگاه‌ها مدرسه‌های کوچک فرهنگ ساز هستند. در این فضاها کودکان یاد می‌گیرند چگونه فکر کنند، چگونه گفت‌وگو کنند، چگونه نقد کنند و چگونه از کتاب به‌عنوان ابزار رشد فردی و اجتماعی استفاده کنند. می توان باشگاه‌های کتابخوانی را به‌عنوان یک فرصت تربیتی ارزشمند دانست.
وی افزود: ایلام با وجود شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی، ثابت کرده که می‌تواند در حوزه فرهنگ پیشرو باشد. ما تلاش کرده‌ایم با همکاری مدارس، کتابخانه‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی، شبکه‌ای گسترده از باشگاه‌های کتابخوانی ایجاد کنیم که در آینده نزدیک می‌تواند به یک الگوی ملی تبدیل شود.
هلشی در پایان گفت: از همه مربیان، خانواده‌ها، فعالان فرهنگی و مدیران مدارس دعوت می کنم این فرصت را از دست ندهند. ثبت باشگاه، مشارکت در جشنواره و همراهی با این حرکت فرهنگی، سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده کودکان و نوجوانان ایلام است. ما در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام توان در کنار این جریان ایستاده‌ایم.

 

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