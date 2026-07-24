به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام علی هلشی، در گزارشی درباره وضعیت باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در استان گفت: ایلام امروز یکی از قطب‌های اصلی ترویج کتابخوانی در کشور است. وجود ۳۰ باشگاه فعال ما را به رتبه دوم کشور از نظر تعداد باشگاه‌ها رسانده و با توجه به جمعیت، ایلام اولین استان کشور در سرانه باشگاه‌های کتابخوانی را دارا هستیم. این جایگاه حاصل تلاش مربیان، خانواده‌ها، فعالان فرهنگی و همراهی مردم فرهنگ‌دوست ایلام در تأسیس باشگاه های کتابخوانی است.

هلشی با اشاره به برگزاری ششمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان افزود: این جشنواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی در حوزه کتابخوانی است؛ رویدادی که نه‌تنها کودکان و نوجوانان را به کتاب نزدیک می‌کند، بلکه مربیان، خانواده‌ها و مدارس را نیز درگیر یک حرکت فرهنگی پویا می‌سازد. از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم در فرصت باقیمانده تا ۷ مرداد با مراجعه به سامانه جام باشگاه‌ها به نشانی http://Tarvijeketab.ir باشگاه خود را ثبت کنند و در این جریان ملی مشارکت داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام با تأکید بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مربیان فعال گفت: برای تقویت باشگاه‌ها و انگیزه‌بخشی به مربیان، بسته کتاب منتخب به ارزش ۱۰ میلیون ریال به‌ صورت رایگان از سوی اداره‌کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا می‌شود. این بسته‌ها نه‌تنها منابع آموزشی باشگاه‌ها را غنی‌تر می‌کند، بلکه به مربیان کمک می‌کند برنامه‌های خلاقانه‌تری برای کودکان و نوجوانان اجرا کنند.

هلشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت باشگاه‌های کتابخوانی در توسعه فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: باشگاه‌های کتابخوانی فقط یک فعالیت جانبی نیستند؛ این باشگاه‌ها مدرسه‌های کوچک فرهنگ ساز هستند. در این فضاها کودکان یاد می‌گیرند چگونه فکر کنند، چگونه گفت‌وگو کنند، چگونه نقد کنند و چگونه از کتاب به‌عنوان ابزار رشد فردی و اجتماعی استفاده کنند. می توان باشگاه‌های کتابخوانی را به‌عنوان یک فرصت تربیتی ارزشمند دانست.

وی افزود: ایلام با وجود شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی، ثابت کرده که می‌تواند در حوزه فرهنگ پیشرو باشد. ما تلاش کرده‌ایم با همکاری مدارس، کتابخانه‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی، شبکه‌ای گسترده از باشگاه‌های کتابخوانی ایجاد کنیم که در آینده نزدیک می‌تواند به یک الگوی ملی تبدیل شود.

هلشی در پایان گفت: از همه مربیان، خانواده‌ها، فعالان فرهنگی و مدیران مدارس دعوت می کنم این فرصت را از دست ندهند. ثبت باشگاه، مشارکت در جشنواره و همراهی با این حرکت فرهنگی، سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده کودکان و نوجوانان ایلام است. ما در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام توان در کنار این جریان ایستاده‌ایم.