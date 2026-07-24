به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، همزمان با برگزاری چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره‌جنوبی، نشست تخصصی نمایش مستند «محوطه‌های فرهنگی آسیب‌دیده در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران» با حضور نمایندگان کشورهای عضو، کارشناسان بین‌المللی، مدیران میراث‌فرهنگی و اعضای هیئت ایرانی برگزار شد.

در این نشست، مستندی جامع از خسارت‌های واردشده به شماری از آثار، بناها، محوطه‌های تاریخی و میراث‌فرهنگی ایران که در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند، برای حاضران به نمایش درآمد؛ مستندی که با بهره‌گیری از تصاویر میدانی، مستندات فنی و ارزیابی‌های تخصصی، ابعاد مختلف آسیب‌های وارده به میراث‌فرهنگی کشور را به تصویر کشید.

همزمان با نمایش این مستند، اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران با ارائه توضیحات تخصصی، ابعاد حقوقی، فنی و فرهنگی این خسارت‌ها را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرده و گزارشی از وضعیت آثار تاریخی ثبت ملی و آثار ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی یونسکو که در جریان این تجاوز نظامی آسیب دیده‌اند، ارائه کردند.

در این نشست همچنین بر این نکته تاکید شد که میراث‌فرهنگی، سرمایه‌ای متعلق به همه بشریت است و هرگونه تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و میراث مشترک جهانی محسوب می‌شود.

برگزارکنندگان این نشست با هدف آگاه‌سازی جامعه جهانی از پیامدهای جنگ بر میراث‌فرهنگی، ضرورت پایبندی به اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را مورد تاکید قرار داده و خواستار توجه و مسئولیت‌پذیری بیشتر نهادهای بین‌المللی در صیانت از میراث بشری شدند.

نمایش این مستند، یکی از برنامه‌های تخصصی هیئت جمهوری اسلامی ایران در حاشیه چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو به شمار می‌رود؛ برنامه‌ای که با هدف مستندسازی، تبیین ابعاد خسارت‌های وارده و جلب توجه جامعه بین‌المللی به ضرورت حفاظت از میراث‌فرهنگی در برابر پیامدهای مخاصمات نظامی برگزار شد.