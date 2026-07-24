به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، این طرح که با پیگیری‌های مستمر اداره بهزیستی شهرستان دیر و حمایت شهرداری بندر دیر اجرا شده، با هدف فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی اقشار دارای محدودیت‌های حرکتی از مواهب طبیعی دریا و تحقق شعار «شهر برای همه» به مرحله اجرا درآمده است.

سیرانوش دارایی، رئیس بهزیستی شهرستان دیر، در این خصوص گفت: ساحل دیر که همواره از جاذبه‌های مهم این شهرستان محسوب می‌شود، اکنون با ایجاد مسیرهای ویژه پیاده‌روی، رمپ‌ها و فضاهای استراحت، دسترسی ایمن و آسان را برای افراد دارای محدودیت حرکتی فراهم کرده است.

او افزود: با اجرای این طرح، توان‌خواهان می‌توانند بدون دغدغه و نیاز به کمک‌های جانبی، خود را به حاشیه آب برسانند و از فضای ساحلی استفاده کنند.

رئیس بهزیستی شهرستان دیر با اشاره به جنبه‌های درمانی این اقدام تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد این طرح، بهره‌گیری از ظرفیت آب‌درمانی برای گروه‌های هدف است. دسترسی ایمن به آب دریا می‌تواند علاوه بر جنبه تفریحی، فرصتی برای بهبود سلامت جسمی سالمندان و معلولان باشد و در کاهش دردهای مفصلی، بهبود گردش خون و افزایش توان حرکتی مؤثر واقع شود.

دارایی ادامه داد: با این مناسب‌سازی، ساحل دیر می‌تواند به یک مرکز بازتوانی روباز تبدیل شود و در بهبود کیفیت زندگی این عزیزان نقش‌آفرینی کند.

رئیس بهزیستی شهرستان دیر در پایان از همکاری شهرداری بندر دیر قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با استمرار این حمایت‌ها و توسعه زیرساخت‌های رفاهی، شاهد گسترش این‌گونه اقدامات در سایر شهرهای ساحلی استان بوشهر باشیم تا هیچ فردی به دلیل محدودیت‌های جسمی از لذت بردن از زیبایی‌های خدادادی دریا محروم نماند.