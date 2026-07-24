خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» در ملارد با حضور ۴۰ بانوی کارآفرین

افتتاح نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» در ملارد با حضور ۴۰ بانوی کارآفرین
کد خبر : 1817864
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه عرضه و فروش تولیدات بانوان کارآفرین شهرستان ملارد با عنوان «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از بانوان کارآفرین، توسعه مشاغل خانگی، ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات و تقویت اقتصاد خانواده، از امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵، فعالیت خود را آغاز کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نمایشگاه عرضه و فروش تولیدات بانوان کارآفرین شهرستان ملارد با عنوان «هزار میدان، هزار بازار» با حضور فرماندار، فرمانده سپاه و جمعی از مدیران شهرستان افتتاح شد و از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نمایشگاه عرضه و فروش تولیدات بانوان کارآفرین شهرستان ملارد با عنوان «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از بانوان کارآفرین، توسعه مشاغل خانگی، ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات و تقویت اقتصاد خانواده، از امروز فعالیت خود را آغاز کرد.

آیین افتتاح این نمایشگاه با حضور سید اصغر تقوی فرماندار شهرستان ملارد، سرهنگ زورمند فرمانده سپاه شهرستان ملارد رییس اداره میراث فرهنگی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این مراسم، مسئولان ضمن بازدید از غرفه‌ها، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تولیدات بانوان کارآفرین شهرستان قرار گرفتند.

این نمایشگاه به همت فرمانداری شهرستان ملارد و با همکاری شهرداری، سپاه، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد علوی برپا شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل