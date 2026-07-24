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واکنش محمد معتمدی به اپوزیسون‌نمایی چندش‌آور درباره تفحص شهدای میناب!

واکنش محمد معتمدی به اپوزیسون‌نمایی چندش‌آور درباره تفحص شهدای میناب!
کد خبر : 1817862
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محمد معتمدی خواننده از اپوزیسون نمایی نسبت به تفحص کودکان شهید میناب نوشت و اینکه شهدای میناب به اندازه یک شب فیلتر شدن یک وبسایت برای برخی چهره ها اهمیت نداشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، محمد معتمدی خواننده کشورمان با انتشار تصویری از خاکسپاری تکه های باقی مانده شهدای دانش آموز مدرسه شجره که در میناب انجام شد یادداشتی را در فضای مجازی نوشت.

وی در این یادداشت آورده است:

«تکه های دیگری از بدن دانش آموزان میناب که تازه تفحص شده بود با ضجه های مادران شان دفن شد اما به اندازه یک روز فیلتر یک وبسایت برای برخی هموطنان و چهره ها واکنش برانگیز نشد. نه کشته شدن شون نه دوباره پیدا شدن تکه های بدن شون.

چه حس خفگی کشنده ای! چه دنیای زشتی! چه بالماسکه وقیحانه ای! و چه اپوزیسیون نمایی چندش آوری.»

 

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