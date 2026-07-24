به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، سریال «اعتراف می‌کنم» از ساعت ۲۰ دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ به‌طور اختصاصی از فیلم‌نت پخش می‌شود. این سریال جایگزین «بیست و یک» به کارگردانی بهنام بهزادی دیگر سریال اختصاصی فیلم‌نت می‌شود.

رضا فتح‌اللهی‌پور و نیما حسنی‌نسب تهیه‌کنندگان این مجموعه اپیزودیک هستند که در هر قسمت یک پرونده جنایی را واکاوی می‌کند. پدیدآورنده و مجری طرح نیز نیما حسنی‌نسب از نویسندگان و منتقدان مطرح سینما است.

این مجموعه در ژانر جنایی و ۱۰ قسمت به‌طور هفتگی از فیلم‌نت پخش خواهد شد.

بازیگران مجموعه «اعتراف می‌کنم» مهدی هاشمی، پوریا پورسرخ، علیرضا ثانی‌فر، بهار کاتوزی، با معرفی: روژان رضوانیان، با حضور: محمدرضا مالکی هستند.

بازیگران مهمان مجموعه «اعتراف می‌کنم» عبارتند از لیلا زارع، مانیا علیجانی، مریم سعادت، حامد بهداد، ستاره پسیانی، بابک حمیدیان، شبنم دادخواه، آزاده صمدی، پاشا رستمی، روح‌الله حق‌گو، علی مصفا.

اخبار دیگر این مجموعه متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

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