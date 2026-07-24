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معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز:

ثبت ملی بافت تاریخی شیراز گام بلندی در احیای هویت این شهر است

ثبت ملی بافت تاریخی شیراز گام بلندی در احیای هویت این شهر است
کد خبر : 1817793
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت ثبت ملی بافت تاریخی این شهر، حفاظت و احیای این محدوده ارزشمند را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: آینده بافت تاریخی شیراز در گرو مشارکت شهروندان، به‌ویژه نسل نوجوان، در صیانت از میراث فرهنگی و هویت تاریخی شهر است.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی قلندری روز پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با آیین گرامیداشت سالروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با اشاره به جایگاه این بافت در هویت فرهنگی و تاریخی شهرگفت: بافت تاریخی شیراز تنها مجموعه‌ای از بناهای ارزشمند نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردمان این سرزمین در طول قرن‌هاست و حفظ آن، حفظ هویت شهر محسوب می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با اشاره به حضور نوجوانان و خانواده‌ها در این مراسم افزود: حضور نسل جوان در چنین برنامه‌هایی امیدبخش است. نوجوانانی که امروز همراه پدر و مادر خود در این آیین شرکت کرده‌اند، سرمایه‌های آینده این شهر هستند و امیدواریم با آشنایی هرچه بیشتر با ارزش‌های میراث فرهنگی، نقش مؤثری در حفاظت از بافت تاریخی شیراز ایفا کنند.

قلندری بیان کرد: احیای بافت تاریخی تنها به مرمت ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه احیای زندگی، هویت و جریان فرهنگی در این محدوده تاریخی را نیز در بر می‌گیرد و تحقق این هدف بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

او با تأکید بر استمرار برنامه‌های حفاظت و احیای بافت تاریخی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی، متخصصان و شهروندان، بتوانیم مسیر صیانت از این میراث ارزشمند را با قدرت ادامه دهیم تا بافت تاریخی شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی کشور برای نسل‌های آینده حفظ شود.

 

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