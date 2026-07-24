عبدالحسین بدرلو سرپرست جدید گروه مستند روایت فتح شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، آئین تکریم علیرضا استرابی و معارفه عبدالحسین بدرلو به عنوان سرپرست گروه مستند روایت فتح، با حضور محمد حمیدی‌مقدم رئیس مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، محمد طیب مدیرکل بین‌الملل سازمان سینمایی، محمد قدمی مدیر مرکز مستند سوره، مرتضی شعبانی تهیه‌کننده و مستندساز پیشکسوت، مسعود سفلایی مدیر گروه «هنروتجربه» و وجدانی‌نیا معاون هماهنگ‌کننده بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، مرتضی شعبانی با مرور خاطراتی از ثبت حماسه‌های دوران دفاع مقدس در روستاها و مناطق محروم، اظهار کرد: روایت فتح هیچ‌گاه صرفاً یک مؤسسه فیلمسازی نبوده، بلکه فرهنگی جریان‌ساز است که شهید سیدمرتضی آوینی و پیشگامان هنر انقلاب به یادگار گذاشته‌اند. این مجموعه نماینده نگاه مردم به ارزش‌های انقلاب است و همین انتظار، مسئولیت آن را دوچندان می‌کند. مدیریت در عرصه فرهنگ مانند باغبانی است و مدیر باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای هنری را فراهم کند.

در ادامه، وجدانی‌نیا با اشاره به ژرف‌اندیشی شهید آوینی در نام‌گذاری این مجموعه تصریح کرد: مفهوم «روایت» بسیار فراتر از ساخت فیلم است. روایت یعنی انتقال درست و حقیقی یک واقعیت تاریخی و فرهنگی؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری برای معرفی مفاهیم انقلاب اسلامی به جامعه و افکار عمومی جهان احساس می‌شود. آنچه امروز توسط مستندسازان روایت می‌شود، سند تاریخ برای آیندگان خواهد بود و باید با هم‌افزایی، آثار ماندگاری را به ثبت رساند.

علیرضا استرابی نیز با قدردانی از همراهی خستگی‌ناپذیر همکاران و پیشکسوتان، حضور در فضایی معنوی همچون روایت فتح را ذخیره‌ای ارزشمند دانست و برای مدیریت جدید در ادامه این مسیر پرافتخار آرزوی توفیق کرد.

در بخش پایانی مراسم، عبدالحسین بدرلو سرپرست جدید گروه مستند روایت فتح، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان مجموعه‌های انقلابی همچون روایت فتح، حوزه هنری، مرکز گسترش و اوج گفت: با وجود تفاوت در مأموریت‌ها، همه ما یک هدف مشترک داریم و آن ارتقای سینمای مستند ایران و رساندن پیام انقلاب اسلامی به مخاطبان داخلی و بین‌المللی است. تولید فیلم مستند یک فرآیند کاملاً جمعی است و امیدواریم با همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت تمام هنرمندان، آثاری مؤثرتر و فاخرتر خلق کنیم.

در پایان این آئین، با اعطای لوح از تلاش‌های علیرضا استرابی تجلیل شد و حکم انتصاب عبدالحسین بدرلو به عنوان سرپرست گروه مستند روایت فتح به وی اعطا شد.