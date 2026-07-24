استعفای کوروش سلیمانی از مدیریت تئاتر شهر

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، کوروش سلیمانی در فضای مجازی نوشت:

از آغاز با خود عهد کردم تا زمانی که برای «تئاترشهر» مفید باشم، بمانم و در غیر این صورت این جایگاه را همراه با آرزوی سربلندیِ تئاترشهر به دیگری بسپارم.

در تمام مدتی هم که افتخار خدمت داشتم _ حتی در بدترین شرایط ممکن _ به همراه همکارانم سعی کردیم برای بالاتر بردن کیفیت آثار ‌و بازگرداندن جایگاه رفیع هنری و فرهنگی تئاترشهر از هیچ تلاشی دریغ نکنیم و هیچ کج روی و خلاف قاعده ای را تاب نیاوریم.

اینک اما بعد از چندین هفته سنجیدن جوانب گوناگون و حتی فکر کردن به راه حل های احتمالی برای غلبه بر موانع نامربوط و آزاردهنده که از هر سو برای حرکت درست و اصولیِ این مجموعه ارزشمند بر سر راه می بینم، به اطلاع شما عزیزان می رسانم که متاسفانه این موانع امکان دستیابی به اهداف مدنظرم که در آغاز متعهد شده بودم را به شکلی نامقدور ساخته و بدیهی ست که ادامه این مسیر جز با پذیرفتن شرایط تحمیلی و ناصواب و نادرست برای مجموعه تئاترشهر ممکن نباشد، که آن هم خب از من برنمی آید. از این رو دیروز استعفای خود را به اداره کل محترم هنرهای نمایشی اعلام کردم. خدا عاقبت همه ی ما را بخیر کند.

امیدوارم در آینده از تجربیات خود در مواجهه با مسائل گوناگون در دوره ی مسئولیت ام در تئاترشهر، از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، برای بهره مندی فضای تئاتر کشور، برای شما بنویسم.

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