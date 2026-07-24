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نمایشگاه صنایع‌دستی در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران برپا می‌شود

نمایشگاه صنایع‌دستی در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران برپا می‌شود
کد خبر : 1817742
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از آغاز آماده‌سازی نمایشگاه صنایع‌دستی در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی هنرهای بومی استان و ارائه محصولات صنایع‌دستی به زائران اربعین حسینی برپا می‌شود.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرزاد شریفی روز پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵،   با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه همزمان با ایام اربعین حسینی و در راستای معرفی ظرفیت‌های غنی صنایع‌دستی استان و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این نمایشگاه، آثار و تولیدات هنرمندان استان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در معرض دید و عرضه به زائران قرار می‌گیرد تا علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر اصیل ایلام، زمینه رونق اقتصادی و حمایت از فعالان این حوزه نیز فراهم شود.

شریفی با اشاره به جایگاه مرز مهران به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تردد زائران اربعین، تصریح کرد: تمامی اقدامات لازم برای آماده‌سازی فضای نمایشگاه، جانمایی غرفه‌ها و ایجاد امکانات مناسب برای حضور هنرمندان در حال انجام است تا خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی استان ایلام به زائران داخلی و خارجی است و نقش مؤثری در توسعه اقتصاد اربعین و حفظ و ترویج هنرهای سنتی و بومی استان خواهد داشت.

 

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