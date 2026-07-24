هشدار معاون گردشگری خوزستان به گشتهای غیرمجاز تابستانه
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان با اشاره به رونق سفرهای تابستانی به جاذبههای طبیعی استان، اعلام کرد که چتر حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی فقط شامل گشتهای ثبتشده در دفاتر مجاز میشود و مسئولیت گشتهای غیرمجاز برعهده برگزارکنندگان، گردشگران و مسافران است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، تبار قریبممبینی امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵، با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل این استان اظهار داشت: استان خوزستان به دلیل برخورداری از انواع ظرفیتهای گردشگری، به ویژه منابع متنوع، غنی و چشمنواز آبی و طبیعی، همواره یکی از مهمترین مقاصد گردشگری برای برگزاری گشتها و سفرهای داخلی در کشور بوده و است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان با بیان اینکه با فرارسیدن فصل تابستان، تقاضا برای سفر به مقاصد خنک و جاذبههای آبی استان افزایش مییابد، افزود: در این روزها، شاهد رونق و برگزاری انواع گشتها، بهویژه در مسیرها و مقاصدی هستیم که به این نوع جاذبههای طبیعی منتهی میشوند که از این رو، حفظ امنیت، آرامش و سلامت گردشگران در صدر اولویتهای معاونت گردشگری قرار دارد.
او با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق گردشگران و تضمین کیفیت خدمات ارائهشده، خطاب به عموم هممیهنان و شهروندان خوزستانی تصریح کرد: به همه گردشگران، مسافران و هماستانیهای عزیز تأکید جدی میشود که با هدف تجربه سفری ایمن، استاندارد و متناسب با شئونات و ارزشهای جامعه، صرفاً از راه دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز رسمی از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به تهیه گشت اقدام کنند.
قریبممبینی یادآور شد: همراهی راهنمایان گردشگری مجاز، آموزشدیده و دارای کارت معتبر در این سفرها الزامی است تا ضمن ثبت خاطرهای دلنشین و سفری بیدغدغه، از بروز هرگونه اتفاق ناگوار و پیامدهای ناخوشایند حقوقی و اجرایی ممانعت به عمل آید.
او به چارچوبهای حمایتی و قانونی این ادارهکل اشاره کرد و هشدار داد: بدیهی است که این ادارهکل از مجاری قانونی پیشبینیشده، آمادگی کامل برای دریافت و رسیدگی به شکایات و گلایههای احتمالی گردشگران را دارد؛ اما این چتر حمایتی صرفاً شامل گشتها و سفرهای قانونی ثبتشده در دفاتر مجاز میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان اضافه کرد: بهتبع، مسئولیت کامل عواقب و خطرات حضور در سفرها و گشتهای غیرقانونی که در بسترهای نامعتبر یا فضای مجازی بدون دریافت مجوز فعالیت میکنند، به صورت مستقیم بر عهده برگزارکنندگان غیرمجاز و مسافران خواهد بود.