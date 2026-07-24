باند حفاری غیرمجاز با تجهیزات انفجاری پیش از تخریب محوطه تاریخی دستگیر شدند
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فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان اصفهان از انهدام یک باند حفاری غیرمجاز و دستگیری سه متهم در یکی از روستاهای اطراف شهرستان شهرضا طی یک عملیات واکنش سریع یگان حفاظت استان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سرهنگ علی قربانپور، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان اصفهان روز پنجشنبه یکم مردادماه، با اعلام این مطلب گفت: بر اساس رصدهای اطلاعاتی و اقدامات مستمر یگان حفاظت، فعالیت اعضای یک باند حفاری غیرمجاز که با هدف دستیابی به اشیای تاریخی و دفینه در یکی از روستاهای شهرستان شهرضا برنامهریزی کرده بودند، از حدود دو ماه گذشته تحت نظر قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در ادامه این عملیات و با اقدام بهموقع نیروهای واکنش سریع یگان حفاظت میراثفرهنگی استان، پس از هماهنگی با دادستان شهرستان شهرضا و با همکاری عوامل انتظامی، محل فعالیت متهمان شناسایی و عملیات دستگیری اجرا شد.
قربانپور افزود: در این عملیات سه حفار غیرمجاز پیش از هرگونه حفاری و ایجاد خسارت به عرصه مورد نظر دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی پراید متعلق به متهمان نیز توقیف شد.
او با بیان اینکه در بازرسی از محل، تجهیزات متعدد حفاری و اقلام مورد استفاده برای عملیات انفجاری کشف و ضبط شد، تصریح کرد: پرونده قضایی متهمان تشکیل و همراه با افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.
قربانپور با اشاره به ادامه تحقیقات، گفت: بررسیهای تکمیلی برای شناسایی احتمالی سایر همدستان این افراد همچنان ادامه دارد و در صورت شناسایی عوامل مرتبط، اقدامات قانونی و عملیاتی لازم انجام خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان اصفهان افزود: خوشبختانه نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی پیش از آنکه متهمان موفق به آغاز حفاری شوند، وارد عمل شدند؛ از اینرو هیچگونه شیء تاریخی یا فرهنگی از آنان کشف نشده و تمامی کشفیات مربوط به ادوات و تجهیزات مورد استفاده در حفاری غیرمجاز بوده است.
قربانپور درباره ارزش تاریخی محل مورد نظر نیز اظهار کرد: ارزیابی دقیق این محدوده پس از بررسیهای کارشناسی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام خواهد شد و تا زمان پایان بررسیها، بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مربوط به موقعیت محل بهصورت محرمانه حفظ میشود.
او افزود: افراد دستگیرشده از استان اصفهان و برخی استانهای همجوار و غرب کشور هستند و میزان مجازات آنان پس از تکمیل تحقیقات و بر اساس مواد قانونی، از سوی مقام قضایی تعیین خواهد شد.
قربانپور با اشاره به عملکرد یگان حفاظت میراثفرهنگی استان از ابتدای سال جاری اظهار کرد: تاکنون ۲۰ عملیات در حوزه مقابله با حفاریهای غیرمجاز در استان اصفهان انجام شده که بخش قابل توجهی از آنها به دستگیری متهمان منجر شده است. در برخی دیگر از عملیاتها نیز متخلفان پیش از رسیدن نیروهای یگان از محل متواری شدند، اما تجهیزات و مستندات لازم کشف و ضبط شد.
قربانپور تأکید کرد: با وجود شرایط خاص کشور و مأموریتهای گسترده دستگاههای انتظامی و امنیتی، نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی استان با هوشیاری کامل از آثار و محوطههای تاریخی صیانت کرده و با هرگونه تعرض، حفاری غیرمجاز و سودجویی در حوزه میراثفرهنگی با قاطعیت برخورد میکنند.