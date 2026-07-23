فهرست فیلمهای جشنواره ونیز اعلام شد/ دو فیلم ایرانی در هشتاد و سومین دوره
فهرست کامل فیلمهای هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز اعلام شد.
به گزارش ایلنا، نشست رسانهای هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و فهرست نهایی فیلمهای بخشهای مختلف اعلام شد.
بخش مسابقه اصلی (شیر طلایی)
۱. جوهر (فیلم افتتاحیه) – دنی بویل
۲. کمپانی – کیسی افلک
۳. کمی نور – علی عسگری
۴. بازگشت به بوئنوس آیرس – مارکو بکیس
۵. سرباز کوچک خوب – استفان بریزه
۶. آتشی که درون خود داری – ادواردو دآنجلیس
۷. زن ناشناخته – می ال-توخی
۸. باکینگ فاستارد – ورنر هرتزوگ
۹. ۱۵/۱۸ - جایی برای التیام – سدریک کان
۱۰. داو – ایلیا خرژانوفسکی
۱۱. به گذشته نگاه کن – هیروکازو کورهادا
۱۲. عشق ممکن – لی چانگ-دونگ
۱۳. اسب وحشی شماره ۹ – مارتین مکدونا
۱۴. امشب اتفاق میافتد – نانی مورتی
۱۵. ساعت طلایی – لنس اوپنهایم
۱۶. اتاق پژواک
۱۷. کمی پیش از نیمهشب – نیکولا پاریسه
۱۸. بیگانه – پائولو استریپولی
۱۹. آقای نلسن، آیا آدم کشتی؟ – شینیا تسوکاموتو
۲۰. پناهگاه – فلوریان زلر
بخش ونیز اسپاتلایت
۱. سومو: روح هیچ وزنی ندارد – اریک شیرای
۲. گفتگو با دریا – معاذ علیان
۳. مردی در آب – گائل گارسیا برنال
۴. مارها – روبرتو د پائولیس ماینو
۵. خشمها – رامی کودی
۶. گوریا – لوان کوگواشویلی
۷. طبقه همکف – گابور ریس
۸. من اهمیت دارم – آلینا شربان
بخش افقها
۱. دختری با لایکا (فیلم افتتاحیه) – آلینا ماراتزی
۲. غولهای سوزان – پوتیفونگ آرونپنگ
۳. آنچه به دیگران تعلق دارد – گژگوش دبوفسکی
۴. یک داستان – آنا فولیتا
۵. شهر زندگان – ادواردو گابریلینی
۶. مراقب – محسن قرایی
۷. شکر بسیار زیاد – رابرت گرین
۸. عروس دشوار – روبایت حسین
۹. خانه باد – آگوست برنار کوئمو یانگهو
۱۰. فرزندان میمون – توماسو لاندوچی
۱۱. یک روز از زندگی جو: بخش فدرا – ژاکلین لنتسو
۱۲. واحه – یانیس لنتس
۱۳. تا پایان روز – یلنا ماکسیموویچ
۱۴. لا مولا – ژروم پیرا
۱۵. عاشقان در شب آبی – آنوپارنا روی
۱۶. گذری از دیان – آن سیرو و رافائل بالبونی
۱۷. رنگ خورشید – خاویر ترا
۱۸. خورشیدگرفتگی – مانوئل وِتشر
۱۹. چیزهای بزرگ کوچک – میشل ژو
هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمیترین جشنواره سینمایی جهان از تاریخ ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور) در ایتالیا برگزار میشود و امسال جورج کلونی و الن برستین با دریافت جایزه شیر طلایی افتخاری مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.