به گزارش ایلنا، نشست رسانه‌ای هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و فهرست نهایی فیلم‌های بخش‌های مختلف اعلام شد.

بخش مسابقه اصلی (شیر طلایی)

۱. جوهر (فیلم افتتاحیه) – دنی بویل

۲. کمپانی – کیسی افلک

۳. کمی نور – علی عسگری

۴. بازگشت به بوئنوس آیرس – مارکو بکیس

۵. سرباز کوچک خوب – استفان بریزه

۶. آتشی که درون خود داری – ادواردو دآنجلیس

۷. زن ناشناخته – می ال-توخی

۸. باکینگ فاستارد – ورنر هرتزوگ

۹. ۱۵/۱۸ - جایی برای التیام – سدریک کان

۱۰. داو – ایلیا خرژانوفسکی

۱۱. به گذشته نگاه کن – هیروکازو کوره‌ادا

۱۲. عشق ممکن – لی چانگ-دونگ

۱۳. اسب وحشی شماره ۹ – مارتین مک‌دونا

۱۴. امشب اتفاق می‌افتد – نانی مورتی

۱۵. ساعت طلایی – لنس اوپنهایم

۱۶. اتاق پژواک

۱۷. کمی پیش از نیمه‌شب – نیکولا پاریسه

۱۸. بیگانه – پائولو استریپولی

۱۹. آقای نلسن، آیا آدم کشتی؟ – شینیا تسوکاموتو

۲۰. پناهگاه – فلوریان زلر

بخش ونیز اسپات‌لایت

۱. سومو: روح هیچ وزنی ندارد – اریک شیرای

۲. گفتگو با دریا – معاذ علیان

۳. مردی در آب – گائل گارسیا برنال

۴. مارها – روبرتو د پائولیس ماینو

۵. خشم‌ها – رامی کودی

۶. گوریا – لوان کوگواشویلی

۷. طبقه همکف – گابور ریس

۸. من اهمیت دارم – آلینا شربان

بخش افق‌ها

۱. دختری با لایکا (فیلم افتتاحیه) – آلینا ماراتزی

۲. غول‌های سوزان – پوتیفونگ آرونپنگ

۳. آنچه به دیگران تعلق دارد – گژگوش دبوفسکی

۴. یک داستان – آنا فولیتا

۵. شهر زندگان – ادواردو گابریلینی

۶. مراقب – محسن قرایی

۷. شکر بسیار زیاد – رابرت گرین

۸. عروس دشوار – روبایت حسین

۹. خانه باد – آگوست برنار کوئمو یانگهو

۱۰. فرزندان میمون – توماسو لاندوچی

۱۱. یک روز از زندگی جو: بخش فدرا – ژاکلین لنتسو

۱۲. واحه – یانیس لنتس

۱۳. تا پایان روز – یلنا ماکسیموویچ

۱۴. لا مولا – ژروم پیرا

۱۵. عاشقان در شب آبی – آنوپارنا روی

۱۶. گذری از دیان – آن سیرو و رافائل بالبونی

۱۷. رنگ خورشید – خاویر ترا

۱۸. خورشیدگرفتگی – مانوئل وِتشر

۱۹. چیزهای بزرگ کوچک – میشل ژو

هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان از تاریخ ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور) در ایتالیا برگزار می‌شود و امسال جورج کلونی و الن برستین با دریافت جایزه شیر طلایی افتخاری مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

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