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پیام تسلیت انجمن موسیقی ایران در پی درگذشت شیرمحمد اسپندار

پیام تسلیت انجمن موسیقی ایران در پی درگذشت شیرمحمد اسپندار
کد خبر : 1817539
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انجمن موسیقی ایران درگذشت پیشکسوت موسیقی سیستان و بلوچستان شیر محمد اسفندار را طی پیامی تسلیت.

به گزارش ایلنا، انجمن موسیقی ایران درگذشت  شیرمحمد اسپندار را طی انتشار پیامی تسلیت گفت.

متن پیام:

درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار هنرمند نامدار موسیقی نواحی ایران، نوازنده بی‌بدیل ساز دونِلی و از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ و هنر بلوچستان، اندوهی عمیق برای جامعه موسیقی کشور به همراه داشت. 

آن زنده‌یاد با سال‌ها تلاش، عشق و تعهد به موسیقی بومی، نقشی ماندگار در حفظ، معرفی و انتقال میراث موسیقایی سیستان و بلوچستان ایفا کرد و هنر اصیل این سرزمین را به مخاطبان ایران و جهان شناساند. نام و نوای او همواره در حافظه فرهنگی ایران ماندگار خواهد بود. 

انجمن موسیقی ایران، ضایعه درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، مردم فرهنگ‌دوست سیستان و بلوچستان، اهالی شریف موسیقی خصوصا هنرمندان عزیز موسیقی نواحی و تمامی دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و برای خانواده، بازماندگان و دوستداران ایشان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

انتهای پیام/
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