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پیام تسلیت مدیر دفتر موسیقی برای درگذشت شیرمحمد اسپندار

پیام تسلیت مدیر دفتر موسیقی برای درگذشت شیرمحمد اسپندار
کد خبر : 1817325
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بابک رضایی، مدیرکل دفتر امور موسیقی در پیامی درگذشت «شیرمحمد اسپندار» را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، بابک رضایی، مدیرکل دفتر امور موسیقی در پی درگذشت «شیرمحمد اسپندار» نوازنده دونلی و پیشکسوت موسیقی نواحی ایران پیامی به شرح زیر صادر کرد؛ 

«به نام او که می‌ماند

چهره ممتاز موسیقی محلّی خطّه نیمروز میهن اسلامی‌مان، به دیارِ روشن نغمه‌های مینوی و سرای آرامش ایزدی پیوست. 

استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند شهیر سرزمین سیستان و بلوچستان ایران که گویی از عمق تاریخ این سرزمین آمد و با آفرینش خلّاقانه دونله نوازی، نوای عمیق این ساز اصیل را با همّت و ذوق منحصر به فرد خویش، وسعتی جهانی بخشید. 

و اینک، هر چند پس از نزدیک به یک قرن زیست شرافتمندانه، او دیگر ” کمر صحبت” نخواهد بست و به نوازش دونلی نخواهد نشست؛ امّا بی‌تردید نوای صمیمی ساز او تا روزگارانی که از هنر موسیقی مردمان فرهنگ ورِ این میهن نشانی باشد؛ ماندگار خواهد بود. 

به بلندای قامت هنر مردمی‌اش، درود می‌فرستم و آمرزش آن روح نجیب را از درگاه خداوند بزرگ، خواستارم.» 

بابک رضایی

مدیر کل دفتر امور موسیقی

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