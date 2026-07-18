به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه امید، برنامه عروسکی «وقت قصه» هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳ از شبکه پویا پخش می‌شود.

این برنامه با محوریت قصه‌گویی و روایت داستان‌های کودکانه، برای گروه سنی پیش‌دبستانی و سال‌های نخست دبستان تولید شده و در قالب ۳۵ قسمت روی آنتن می‌رود.

«وقت قصه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی داردان، تازه‌ترین تولید مرکز رسانه امید در حوزه کودک است که با هدف ترویج فرهنگ قصه‌خوانی و تقویت تخیل کودکان تولید شده است.