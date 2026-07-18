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قصه‌های تازه برای کودکان؛ «وقت قصه» به آنتن شبکه پویا رسید

قصه‌های تازه برای کودکان؛ «وقت قصه» به آنتن شبکه پویا رسید
کد خبر : 1814836
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برنامه عروسکی «وقت قصه» تولید مرکز رسانه امید از امروز شنبه ۲۷ تیر پخش خود را از شبکه پویا آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه امید، برنامه عروسکی «وقت قصه» هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳ از شبکه پویا پخش می‌شود.

این برنامه با محوریت قصه‌گویی و روایت داستان‌های کودکانه، برای گروه سنی پیش‌دبستانی و سال‌های نخست دبستان تولید شده و در قالب ۳۵ قسمت روی آنتن می‌رود.

«وقت قصه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی داردان، تازه‌ترین تولید مرکز رسانه امید در حوزه کودک است که با هدف ترویج فرهنگ قصه‌خوانی و تقویت تخیل کودکان تولید شده است.

 

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