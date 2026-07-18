ادبیات کلاسیک ایران از درخشانترین میراث ادبی جهان است
رئیس انتشارات سوموت ترکیه، با اشاره به جایگاه ممتاز فرهنگ و ادب ایرانی در سپهر تمدنی منطقه گفت: ادبیات کلاسیک ایران یکی از درخشانترین میراثهای ادبی تاریخ بشری به شمار میآید.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سیفالدین ساری رئیس انتشارات و شرکت پخش کتاب «سوموت»، با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، با اصغر فارسی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، دیدار و گفتوگو کرد.
ساری ضمن در سخنانی، آمادگی انتشارات سوموت را برای گسترش همکاریهای فرهنگی، بهویژه در زمینه ترجمه، نشر و توزیع آثار ادبیات معاصر ایران در ترکیه اعلام کرد.
رئیس انتشارات سوموت ترکیه با اشاره به جایگاه ممتاز فرهنگ و ادب ایرانی در سپهر تمدنی منطقه اظهار کرد: ادبیات کلاسیک ایران بیتردید یکی از درخشانترین و باشکوهترین میراثهای ادبی تاریخ بشری است و توجه به آن، امری ضروری، شایسته و اجتنابناپذیر است؛ با این حال، تمرکز گسترده بر این میراث گرانسنگ گاه موجب شده است که ظرفیتها، ظرافتها و دستاوردهای ادبیات معاصر ایران، آنگونه که سزاوار است، در فضای فرهنگی ترکیه دیده و شناخته نشود.
وی افزود: بر اساس شناخت و تجربه ما، ادبیات معاصر ایران نیز برخوردار از غنا، عمق و ظرفیتهای قابل توجهی است و میتواند برای مخاطب ترک جذاب، خواندنی و الهامبخش باشد. از همین رو، لازم است مسیرهای مؤثر و پایدار برای انتقال این ادبیات به زبان ترکی و معرفی آن به جامعه فرهنگی و کتابخوان ترکیه مورد توجه قرار گیرد.
پلسازی فرهنگی در ترکیه
ساری با اشاره به افزایش نسبی ترجمه آثار ایرانی به زبان ترکی در سالهای اخیر تصریح کرد: اگرچه در سالهای گذشته تعداد آثار ترجمهشده از ادبیات معاصر ایران به زبان ترکی افزایش یافته است، اما این روند همچنان با وضعیت مطلوب و جایگاهی که شایسته ادبیات ایران است، فاصلهای معنادار دارد.
وی ادامه داد: انتشارات سوموت در آنکارا علاقهمند است با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در ادبیات ایران، به پلی برای انتقال، معرفی و ترویج این آثار در ترکیه تبدیل شود.
ساری تأکید کرد: انتظار داریم رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران زمینههای لازم برای تحقق این همکاری فرهنگی را فراهم آورد.
فارسی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، بر اهمیت اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان ایران و ترکیه تأکید کرد و این اشتراکات را بستری مناسب برای فهم بهتر و پذیرش گستردهتر ادبیات، هنر و فرهنگ ایرانی در جامعه ترکیه دانست.
وی با اشاره به تحولات فرهنگی ایران در دهههای اخیر اظهار کرد: حوزه فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته شاهد رشدی چشمگیر و تحولی قابل توجه بوده است. این رشد را میتوان در حضور مؤثر فیلمهای ایرانی در جشنوارههای بینالمللی، توجه روزافزون جهانی به انیمیشنهای ایرانی، حضور نویسندگان ایرانی در بازارهای جهانی کتاب و افزایش اقبال مخاطبان بینالمللی به تولیدات فرهنگی ایران مشاهده کرد.
رایزن فرهنگی ایران در ترکیه افزود: طبیعی است که رایزنی فرهنگی، به عنوان نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، خود را موظف میداند از هر اقدامی که به شناساندن شایستهتر فرهنگ، هنر و ادبیات ایران در ترکیه کمک کند، پشتیبانی کند. در همین چارچوب، حمایت از ترجمه و انتشار آثار برجسته ادبیات معاصر ایران به زبان ترکی میتواند یکی از محورهای مهم همکاری میان رایزنی فرهنگی و ناشران فعال ترکیه باشد.
در بخش دیگری از این دیدار، با توجه به فعالیت تخصصی انتشارات سوموت در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، رایزن فرهنگی کشورمان پیشنهاد کرد همکاریهای مشترک تنها به حوزه ترجمه آثار مکتوب محدود نماند و ظرفیتهای سینمای کودک و نوجوان ایران، بهویژه انیمیشنهای ایرانی، نیز مورد توجه قرار گیرد.
انیمیشنهای ایرانی در ترکیه؛ پیوند فرهنگی با نسل نو
فارسی در این خصوص اظهار کرد: ادبیات کودک، سینمای کودک و نوجوان و انیمیشنهای تولیدشده در ایران از جمله حوزههایی است که جمهوری اسلامی ایران در آن از مزیتهای قابل توجهی برخوردار است. بسیاری از این آثار بر مبانی اخلاقی، تربیتی و انسانی استوار بوده و با هدف کمک به رشد ذهنی، فکری و روحی کودکان و نوجوانان تولید شدهاند. افزون بر این، شماری از این آثار در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته و توانستهاند مخاطبان جهانی را با خود همراه کنند.
وی پیشنهاد داد: در صورت تمایل و همکاری انتشارات سوموت و دیگر نهادهای مرتبط، میتوان زمینه برگزاری هفتههای فیلم و انیمیشن کودک ایرانی در مدارس و مراکز فرهنگی ترکیه را فراهم کرد تا از این رهگذر، نسل جدید ترکیه نیز با جلوههایی از هنر، ادبیات و فرهنگ معاصر ایران آشنا شود.
در پایان این دیدار، مقرر شد انتشارات سوموت فهرستی از آثار ادبیات معاصر ایران، بهویژه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، که علاقهمند به ترجمه و انتشار آنها به زبان ترکی است، تهیه و به رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
همچنین، رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه نیز ضمن معرفی برخی آثار شاخص و قابل ترجمه از ادبیات معاصر ایران، زمینه بررسی امکان حمایت از انتشار این آثار را در چارچوب طرح «تاپ» فراهم آورد