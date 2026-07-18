دیوارنگاره جدید تهران با نمایش «عاقبت ترامپ» رونمایی شد
با اقدام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه دیپلماسی عمومی، دیوارنگاره جدید تهران واقع در تقاطع فاطمی - ولیعصر (عج) با محوریت غرق شدن ترامپ در دریای انتقام ملت ایران رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در تازهترین کنش هنری در فضای شهری تهران، دیوارنگارهای جدید با مضمونی ضدامپریالیستی و با شعار «در دریای انتقام ملت ایران غرق خواهید شد» به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یکی از نقاط کلیدی شهر رونمایی شد.
این اثر هنری که با محوریت «نقد سیاستهای استکباری» طراحی شده است، تصویری از دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده را در حال غرق شدن در دریایی نمادین به تصویر میکشد؛ تصویری که در ادبیات سیاسی ایران، تداعیگر عاقبت تقابل با اراده و مقاومت ملت ایران است.
این دیوارنگاره به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تهیه و نصب شده است. نکته حائز اهمیت در این پروژه، «رویکرد بینالمللی» آن است؛ به گونهای که این پیام هنری علاوه بر مخاطبان داخلی، با بهرهگیری از نمادهای جهانی، برای مخاطبان بینالمللی نیز حامل پیامی صریح از سوی جامعه ایران در قبال رویکردهای خصمانه غرب است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف بازتاب گفتمان مقاومت در سطح دیپلماسی عمومی، طراحی این دیوارنگاره را گامی در راستای تبیین مواضع صریح و قاطعانه ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات خارجی دانسته است. این دیوارنگاره اکنون به یکی از کانونهای توجه در فضای شهری پایتخت تبدیل شده و بازتابدهنده بخشی از جریان رسانهای-هنری کشور در حوزه سیاست خارجی است.