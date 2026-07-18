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قم میزبان بزرگداشت قائد امت است

قم میزبان بزرگداشت قائد امت است
کد خبر : 1814779
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با همکاری نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قم، مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای، روز شنبه ۲۷ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، با هدف تکریم جایگاه والای ایشان و تبیین جایگاه رهبری در جهان اسلام و با مشارکت و همکاری گسترده نهادهای علمی و مذهبی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. 

در این مراسم، حضرت آیت‌الله شیخ محسن اراکی سخنرانی می‌کند و سیدعلی حسینی‌نژاد، از مداحان اهل بیت (ع) به مدیحه سرایی و تکریم مقام رهبر شهید خواهد پرداخت. 

از جمله برگزارکنندگان اصلی این رویداد می‌توان به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، معاونت بین‌المللی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) و نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اشاره کرد.

 

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