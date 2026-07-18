به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای تبیین اندیشه‌های مکتب رهبر شهید، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند همزمان با برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید ایران، اقدام به برگزاری نمایشگاه حضوری «رهبر شهید ایران؛ میراثی برای جهان امروز» در مرکز اسلامی تایلند و راه‌اندازی نمایشگاه مجازی «روایت ماندگار رهبر شهید» کرد.

نمایشگاه حضوری «رهبر شهید ایران؛ میراثی برای جهان امروز» با هدف معرفی جامع ابعاد شخصیتی، علمی، فرهنگی و مدیریتی حضرت ایشان برای نخبگان، اندیشمندان، شخصیت‌های دینی، دانشگاهیان، دانشجویان، فعالان فرهنگی و عموم بازدیدکنندگان تایلندی طراحی و اجرا شد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از تصاویر تاریخی، اسناد، آثار، فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی، خدمات و دستاوردهای رهبر شهید ایران در قالب تابلوهای نمایشگاهی به دو زبان تایلندی و انگلیسی در معرض دید مخاطبان قرار گرفت.

در بخش‌های مختلف نمایشگاه، روند شکل‌گیری شخصیت علمی و انقلابی رهبر شهید، نقش ایشان در تحولات معاصر، مدیریت در عرصه‌های مختلف، حمایت از آرمان فلسطین، گسترش فرهنگ مقاومت، اهتمام به وحدت امت اسلامی، پیشرفت علمی، توسعه فرهنگی و تبیین نقش تمدن نوین اسلامی به‌صورت مستند و تصویری ارائه شد.

همچنین، گزیده‌ای از بیانات و دیدگاه‌های ایشان درباره عزت، پیشرفت، مردم‌سالاری دینی، گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها و آینده جهان، با طراحی گرافیکی مناسب و به زبان مخاطبان، در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این نمایشگاه با استقبال شخصیت‌های علمی، فرهنگی ودینی حاضر در مرکز اسلامی تایلند روبه‌رو و فرصت مناسبی برای گفت‌وگو، تبادل دیدگاه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مخاطبان درباره اندیشه‌ها، شخصیت و میراث فرهنگی و تمدنی رهبر شهید ایران فراهم ساخت.

حضور استادان دانشگاه، اندیشمندان، روحانیون، فعالان فرهنگی و اعضای جامعه مسلمانان تایلند در این نمایشگاه، بر اهمیت آن به‌عنوان بستری برای معرفی ظرفیت‌های فکری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزود و زمینه آشنایی نزدیک‌تر مخاطبان با ابعاد مختلف این شخصیت برجسته را فراهم کرد.

میراث رهبر شهید؛ روایتی دیجیتال از خدمت و پایداری

نمایشگاه مجازی «روایت ماندگار رهبر شهید» نیز با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ایجاد امکان دسترسی گسترده برای مخاطبان داخل و خارج از تایلند طراحی و راه‌اندازی شد که در قالب یک بستر دیجیتال و تعاملی، امکان بازدید از بخش‌های مختلف را بدون محدودیت زمانی و مکانی و تنها از طریق فضای اینترنت فراهم ساخت.

در این نمایشگاه، ۱۸ رویداد مهم و تأثیرگذار از زندگی رهبر شهید به‌صورت مستند، همراه با تصاویر، اسناد و توضیحات لازم به زبان تایلندی ارائه شده تا تصویری منسجم از ابعاد علمی، فرهنگی و مدیریتی ایشان در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

طراحی نمایشگاه مجازی به‌گونه‌ای انجام شده که کاربران بتوانند به‌صورت آسان میان بخش‌های مختلف حرکت کرده و ضمن آشنایی با رویدادهای مهم زندگی رهبر شهید، با اندیشه‌ها، خدمات و نقش ایشان در تحولات معاصر نیز آشنا شوند.

استفاده از ظرفیت فضای مجازی، امکان بهره‌مندی مخاطبان بیشتری از این محتوای فرهنگی را فراهم ساخته و زمینه استمرار معرفی این شخصیت برجسته را فراتر از زمان برگزاری برنامه‌های حضوری مهیا کرد.

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