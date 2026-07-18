ایران از ستارههای پرفروغ سینمای جهان است
رئیس انجمن بازیگران سیرالئون با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در عرصه سینما گفت: هنرمندان صنعت فیلم و سریالسازی در جمهوری اسلامی در شمار ستارههای پرفروغ هنر هفتم به شمار میآیند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی و گسترش تعاملات هنری میان جمهوری اسلامی ایران و سیرالئون، رئیس انجمن بازیگران سیرالئون با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با عابدین سیاحت، رایزن فرهنگی کشورمان دیدار و گفتوگو کردند.
رئیس انجمن بازیگران سیرالئون ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت رهبر انقلاب، مراتب تسلیت اعضای این انجمن را اعلام و بر همبستگی جامعه هنری سیرالئون با مردم ایران تأکید کرد.
وی، گزارشی از تاریخچه، ساختار و فعالیتهای انجمن بازیگران سیرالئون و نیز وضعیت صنعت فیلم و سینمای این کشور ارائه کرد و با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در عرصه سینما، هنر و فرهنگ، خواستار ایجاد همکاریهای مشترک میان دو طرف شد.
رئیس انجمن بازیگران سیرالئون ظرفیتهای موجود برای همکاری در حوزههای آموزش، تولید آثار سینمایی، تبادل هنرمند، برگزاری جشنوارهها، توانمندسازی فعالان عرصه هنر و بهرهگیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین زمینههای همکاری برشمرد.
عابدین سیاحت رایزن فرهنگی ایران در سخنانی، این دیدار را نقطه آغاز مناسبی برای شکلگیری همکاریهای هدفمند میان رایزنی فرهنگی و جامعه هنری سیرالئون دانست و با تشریح ظرفیتهای گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه هنر، به ویژه سینما و هنرهای نمایشی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته توانسته به یکی از کشورهای صاحبنام در عرصه سینمای جهان تبدیل شود و همهساله میزبان رویدادهای معتبر و بینالمللی متعددی در حوزه فیلم و هنرهای نمایشی باشد.
وی با معرفی مهمترین رویدادهای هنری جمهوری اسلامی ایران از جمله جشنواره بینالمللی فیلم فجر، جشنواره مردمی فیلم عمار، جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان، جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت و جشنواره بینالمللی تئاتر فجر تأکید کرد: این رویدادها ظرفیت مناسبی برای حضور فیلمسازان، بازیگران و گروههای هنری سیرالئون فراهم میکنند و رایزنی فرهنگی آمادگی دارد زمینه معرفی و مشارکت هنرمندان این کشور در این رویدادها را فراهم سازد.
رایزن فرهنگی ایران در سیرالئون با اشاره به وجود کارگردانان، بازیگران، فیلمنامهنویسان و استادان برجسته سینمای ایران، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات، تبادل دانش و ایجاد ارتباط میان هنرمندان دو کشور تأکید کرد و این تعاملات را گامی مؤثر در ارتقای توان حرفهای فعالان صنعت فیلم سیرالئون دانست.
در ادامه این نشست، طرفین در خصوص برگزاری هفته فیلم ایران با مشارکت انجمن بازیگران سیرالئون و اجرای دورههای آموزشی تخصصی در زمینه بازیگری، فیلمسازی، کارگردانی و دیگر مهارتهای مرتبط با صنعت سینما برای اعضای انجمن و علاقهمندان سیرالئونی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند.
تولید آثار سینمایی مشترک، فراهمسازی زمینه سفر هیأتی از بازیگران، فیلمسازان و مدیران انجمن به ایران و تدوین چارچوب همکاریهای مشترک و برنامهریزی برای اجرای توافقات نیز از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.