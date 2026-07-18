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خدمات کتابخانه‌ای نهاد در «بله» در دسترس مخاطبان قرار گرفت

خدمات کتابخانه‌ای نهاد در «بله» در دسترس مخاطبان قرار گرفت
کد خبر : 1814766
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نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با راه‌اندازی بازوی رسمی خود در پیام‌رسان «بله»، امکان بهره‌مندی از بخشی از خدمات کتابخانه‌ای را به‌صورت غیرحضوری برای اعضا و علاقه‌مندان فراهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل دسترسی مخاطبان به خدمات کتابخانه‌ای، بازوی رسمی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درپیام‌رسان «بله» راه‌اندازی شد.

در فاز نخست این خدمت، کاربران می‌توانند از طریق بازوی «بله» نسبت به ثبت‌نام و تمدید عضویت در کتابخانه‌های عمومی کشور اقدام کنند. همچنین امکان جستجو و دریافت اطلاعات نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی بر اساس محل سکونت یا محل کار نیز از طریق این بازو فراهم شده است.

از دیگر امکانات این بازو در مرحله نخست، عضویت در کانال اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دریافت تازه‌ترین اخبار، اطلاعیه‌ها و رویدادهای نهاد است.

راه‌اندازی بازوی رسمی نهاد در پیام‌رسان «بله» در راستای توسعه خدمات هوشمند و تسهیل دسترسی مخاطبان به خدمات کتابخانه‌ای انجام شده و در فازهای بعدی، خدمات متنوع دیگری نیز از طریق این بستر به کاربران ارائه خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش «بازو» در پیام‌رسان «بله» و جستجوی عبارت «نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور»، به بازوی رسمی نهاد پیوسته و از خدمات آن بهره‌مند شوند.

 

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