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فراخوان رویداد «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» منتشر شد

فراخوان رویداد «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» منتشر شد
کد خبر : 1814758
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نخستین رویداد ملی «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از نهادهای فرهنگی، علمی و فناور، با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌ها، محصولات و فناوری‌های نوآورانه در حوزه اربعین، مقاومت و زیست‌بوم مواکب، فعالیت خود را آغاز کرد و از فعالان صنایع خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان، هنرمندان، پژوهشگران و صاحبان ایده برای حضور در این رویداد ملی دعوت به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به همت شورای مقاومت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین  کشور و با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هلدینگ دانش‌بنیان پیشگامان، سازمان مشارکت‌های زنان بنیاد، شتاب‌دهنده زیتون و سایر نهادها و مجموعه‌های همکار، فراخوان ملی نخستین رویداد «موکب صنایع خلاق فرهنگی اربعین» با شعار «از ایده تا محصول؛ نوآوری در خدمت زائر، مقاومت و تمدن نوین اسلامی» منتشر شد.

این رویداد با هدف شناسایی، حمایت و توسعه محصولات، خدمات و فناوری‌های نوآورانه در حوزه اربعین، مقاومت و زیست‌بوم مواکب برگزار می‌شود و بستری برای حضور فعالان صنایع خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، هنرمندان، پژوهشگران، استارتاپ‌ها و صاحبان ایده و محصول فراهم می‌آورد.

محورهای اصلی رویداد شامل مقاومت، جهاد تبیین و روایت جهانی اربعین، هوش مصنوعی و رسانه‌های نوین، فناوری‌های هوشمند و خدمات زائر، صنایع خلاق فرهنگی و هنری، اقتصاد فرهنگ و کسب‌وکارهای خلاق، گردشگری زیارت، دیپلماسی مردمی، امت‌سازی و تمدن نوین اسلامی است.

آثار و محصولات منتخب پس از ارزیابی تخصصی، از آموزش و راهبری، حمایت از توسعه و تجاری‌سازی، معرفی به مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها و همچنین حمایت از طرح‌های برگزیده تا سقف ۵ میلیارد ریال بهره‌مند خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به کانال ایتای رویداد به نشانی @sanaye_khallagh مراجعه کرده یا از طریق نشانی https://digiform.ir/arbaeenmokeb1405 نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

شعار این رویداد نیز «از ایده تا محصول؛ از خدمت به زائر تا تمدن‌سازی نوین اسلامی» تعیین شده است. 

 

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