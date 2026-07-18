به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، روند ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در سامانه سماح به نشانی samah. haj. ir همچنان ادامه دارد و تاکنون ۷۸۷ هزار نفر برای حضور در راهپیمایی اربعین نام‌نویسی کرده‌اند.

بر اساس آمار ثبت‌شده، ۵۸ درصد از متقاضیان را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

همچنین استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را داشته‌اند.

در میان مرزهای خروجی نیز مهران، شلمچه و خسروی به ترتیب بیشترین میزان انتخاب از سوی زائران را به خود اختصاص داده‌اند.

از نظر ترکیب سنی، گروه ۳۶ تا ۵۹ سال با سهم ۴۷ درصدی بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده استقبال گسترده این گروه سنی از حضور در مراسم باشکوه اربعین حسینی است.

سازمان حج و زیارت از متقاضیان درخواست کرده است با ثبت‌نام در سامانه سماح، علاوه بر بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و امدادی، برنامه‌ریزی سفر خود را در چارچوب ضوابط ابلاغی ستاد مرکزی اربعین انجام دهند.

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