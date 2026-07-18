۳۴ هزار متقاضی برای حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کردند

رضایی ادامه داد: برای ادامه فرایند ثبت نام و تکمیل ظرفیت‌ها از امروز شنبه ۲۷ تیر امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۶ فراهم می‌شود و به مدت سه روز ادامه دارد و از سایر اولویت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، از طریق اطلاعیه‌های بعدی دعوت خواهد شد. البته متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی باید، هم اطلاعات فردی خود را به‌روزرسانی کنند و هم اطلاعات حساب بانکی خود را در سامانه «حج من» به ثبت برسانند.

وی افزود: پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابی‌های پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایش‌های مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رضایی اضافه کرد: پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبت‌نام شامل انجام پیش ثبت‌نام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نام‌نویسی و پرداخت هزینه‌های مربوط، براساس برنامه زمان‌بندی و اطلاعیه‌های بعدی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی و انجام خواهد شد.