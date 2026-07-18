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معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت:

۳۴ هزار متقاضی برای حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کردند

۳۴ هزار متقاضی برای حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کردند
کد خبر : 1814750
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معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از ثبت اعلام آمادگی ۳۴ هزار متقاضی برای حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، وی افزود: در هفته نخست از این مرحله، اولویت ثبت اعلام آمادگی فقط برای زائرانی بود که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند که برای این متقاضیان در دو مرحله پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد.

رضایی ادامه داد: برای ادامه فرایند ثبت نام و تکمیل ظرفیت‌ها از امروز شنبه ۲۷ تیر امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۶ فراهم می‌شود و به مدت سه روز ادامه دارد و از سایر اولویت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، از طریق اطلاعیه‌های بعدی دعوت خواهد شد. البته متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی باید، هم اطلاعات فردی خود را به‌روزرسانی کنند و هم اطلاعات حساب بانکی خود را در سامانه «حج من» به ثبت برسانند.

وی افزود: پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابی‌های پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایش‌های مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رضایی اضافه کرد: پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبت‌نام شامل انجام پیش ثبت‌نام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نام‌نویسی و پرداخت هزینه‌های مربوط، براساس برنامه زمان‌بندی و اطلاعیه‌های بعدی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی و انجام خواهد شد.

 

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