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بازدیدهای مشترک نظارتی از سواحل رامسر تا پایان طرح سالم‌سازی دریا ادامه دارد

بازدیدهای مشترک نظارتی از سواحل رامسر تا پایان طرح سالم‌سازی دریا ادامه دارد
کد خبر : 1814736
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رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر از تداوم بازدیدهای مشترک ستاد ساماندهی و نظارت بر سواحل و دریا تا پایان اجرای طرح سالم‌سازی دریا خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ابوطالب علی‌پناه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵، گفت: بازدیدهای مشترک ستاد ساماندهی و نظارت بر سواحل و دریا تا پایان اجرای طرح سالم‌سازی دریا در مهرماه با حضور دستگاه‌های عضو ستاد ادامه خواهد داشت و نظارت بر ایمنی سواحل و فعالیت مراکز خدمات دریایی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر با اشاره به آخرین بازدید از سواحل این شهرستان افزود: اعضای ستاد ساماندهی و نظارت بر سواحل و دریا با همراهی نمایندگان فرمانداری، اداره ورزش و جوانان، شهرداری کتالم، جمعیت هلال‌احمر و هیئت نجات‌غریق از ایستگاه‌های تفریحات دریایی، پلاژها و مجتمع‌های ساحلی شهرستان رامسر بازدید کردند.

او با اشاره به نتایج این بازدید اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌ شده، تمامی ایستگاه‌های تفریحات دریایی مورد بازدید، ضوابط و الزامات قانونی را به‌خوبی رعایت کرده بودند و مواردی همچون استقرار ناجیان غریق، حضور نیروهای انتظامی، نصب نرخ‌نامه، نظافت محدوده فعالیت، نصب بنرهای فرهنگی و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته بود.

علی‌پناه ادامه داد: با توجه به نامساعد بودن شرایط دریا، تابلوهای هشدار و پرچم سیاه به‌عنوان نشانه ممنوعیت شنا در نقاط مختلف ساحل نصب شده است و اطلاع‌رسانی لازم برای جلوگیری از ورود شناگران به دریا انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر خاطرنشان کرد: پلاژ میانه‌هاله به دلیل مفتوح بودن پرونده در مراجع قضایی همچنان غیرفعال بوده و ورودی آن مسدود است و هیچ‌گونه فعالیت دریایی در این مجموعه انجام نمی‌شود.

علی‌پناه در پایان تأکید کرد: حفظ جان گردشگران و شهروندان، رعایت استانداردهای ایمنی و اجرای دقیق ضوابط در سواحل از اولویت‌های اصلی ستاد ساماندهی و نظارت بر سواحل و دریا است و این بازدیدها تا پایان اجرای طرح سالم‌سازی دریا به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

 

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