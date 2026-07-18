۶۴ اثر میلیاردی در بیست و پنجمین حراج تهران چکش خورد/ اثر سهراب سپهری رکورد زد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حراج تهران؛ بیست و پنجمین حراج تهران عصر روز جمعه ۲۶ تیرماه، با حضور جمعی از مجموعه‌داران، هنرمندان و اصحاب رسانه با اجرای شهریار ربانی برگزار شد؛ در حالی که عده زیادی از دنبال‌کنندگان این حراج، این رویداد را از طریق بستر آنلاین در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردند.

در حراج بیست و پنجم ۱۰۰ اثر شامل ۷۴ اثر نقاشی، ۱۴ تابلو خوشنویسی، ۶ مجسمه و ۶ قالی تصویری، به هنر دوستان ارائه شد که در نهایت ۹۶ اثر به فروش رسید که مبین استقبال مجموعه‌داران هنری از آفرینش‌های هنرمندان ایرانی و متضمن موفقیت بیشتر هنر ایران است.

از دیگر ویژگی‌های بیست و پنجمین حراج تهران این بود که علاوه بر آثاری از هنرمندان مدرنیست، همچون سهراب سپهری، ناصر عصار، بهجت صدر، پرویز تناولی، آیدین آغداشلو، محمد احصائی، منصور قندریز، ژازه تباتبایی، حسین کاظمی و… مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار هنر کلاسیک ایرانی، اعم از نقاشی آکادمیک، نگارگری، خوشنویسی و همچنین هنرهای سنتی ایرانی همانند فرش‌های تصویری و صنایع دستی را پیش روی مجموعه‌داران هنری قرار داد که مورد اقبال آن‌ها قرار گرفت.

یکی دیگر از نکات قابل توجه این دوره از حراج تهران، فروش ۶ اثر بالای ۲۵ میلیارد تومان بود که این آثار رکورد قبلی حراج تهران که ۲۲ میلیارد تومان بود را جابجا کردند.

فروش ۴۶۴ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومانی حراج تهران در بیست و پنجمین دوره، نشان داد که این رویداد اقتصادی هنر به هدف خود در رونق مارکت هنر کشور و ایجاد توازن میان قیمت آثار هنری ایران در مارکت جهانی و بازار داخلی دست یافته است. در این دوره از حراج با توجه به رشد روزافزون برگزاری حراج‌های هنرهای اسلامی در حراج‌خانه‌های بین‌المللی، حراج تهران با گردآوری آثاری از یک سده گذشته هنر ایران، زمینه تثبیت قیمت آثار هنرهای سنتی و کلاسیک ایرانی را فراهم آورد تا از خروج غیرقانونی این آثار برای عرضه در حراج‌های خارجی جلوگیری و زمینه مجموعه‌داری از آثار هنرهای تاریخی ایران را فراهم کند.

در این دوره از حراج ۳۶ خریدار در مزایده شرکت کردند که ۸ خریدار برای اولین‌بار به مارکت هنر ورود کرده بودند. یکی دیگر از ویژگی‌های بیست و پنجمین حراج تهران که در این دوره کاملاً مشهود بود، فروش ۶۴ درصدی آثار به قیمت میلیاردی بود که نشان از تثبیت جایگاه سرمایه‌گذاری در عرصه هنر دارد.

رکوردداران بیست و پنجمین حراج تهران

اما در بیست و پنجمین حراج تهران ۱۰۰ اثر عرضه شد که ۹۶ اثر به فروش رسیدند. در این دوره از حراج تهران ۵۸ اثر با ارزش بیش از یک میلیارد تومان برآورد قیمت به مجموعه‌داران ایرانی پیشنهاد شد، که در نهایت ۶۴ اثر، در حراج بیست و پنجم با قیمت میلیاردی چکش خوردند.

رکورد این دوره حراج به تابلو «افق رفیع» از سهراب سپهری به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرد. تابلوی دولته‌ای «محبت» از محمد احصایی، به مبلغ ۳۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در جایگاه دوم و اثری بدون عنوان از پرویز کلانتری، به قیمت ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در جایگاه سوم رکورداران این دوره حراج قرار گرفتند.

تابلویی بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی به قیمت ۲۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، اثر «تابستان، زمستان از مجموعه مغربی‌ها» آیدین آغداشلو به مبلغ ۲۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و مجسمه «گوش ون‌گوگ» اثر پرویز تناولی به قیمت ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز در جایگاه‌های بعدی ذی‌قیمت‌ترین آثار حراج بیست و پنجم قرار گرفتند.

در بیست و پنجمین حراج تهران ۲ اثر از محمود فرشچیان نیز بالای ۱۰ میلیارد تومان چکش خوردند. تابلوی «گل‌ومرغ» این استاد فقید به قیمت ۱۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان و اثر بدون عنوان این هنرمند ۱۳ میلیارد و۴۲۰ میلیون به فروش رسیدند.

۲۰ اثر از ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان

در بیست و پنجمین حراج تهران ۲۰ اثر بین قیمت ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان چکش خوردند که با بیشترین رقابت از سوی خریداران مواجه شدند.

بر اساس این گزارش؛ تابلویی از مسعود عربشاهی ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، اثری از لیلی متین دفتری ۹ میلیارد و ۲۰ میلیون، تابلوی «طالقانی» از پروانه اعتمادی ۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون، تابلوی دیگری از پرویز کلانتری ۸ میلیارد و ۱۴۰ میلیون، تابلویی از کوروش شیشه‌گران ۷ میلیارد و ۹۲۰ میلیون، مجسمه‌ای از ژازه تباتبایی ۷ میلیارد و ۹۲۰ میلیون، اثر ناصر عصار ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، تابلویی از صادق تبریزی ۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون، اثری از فرامرز پیلارام ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون، تابلویی از بهمن محصص ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون، نقاشی از منوچهر نیازی ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون، قالی تصویری قصه‌های قفقاز ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون، اثر دیگری از ناصر عصار ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون، اثر دیگری از صادق تبریزی ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون، مجسمه‌ای از ژازه تباتبایی ۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون، تابلویی از عبدالرضا دریابیگی ۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون، اثری از بهجت صدر ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون، تابلوی محمود زنده‌رودی ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون، اثری از هوشنگ پزشک‌نیا ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و نگاره «شیخ صنعان» از حسین خطایی ۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون، آثاری بودند که بیش از ۵ میلیارد تومان چکش خوردند.

۳۶ اثر بین ۱ تا ۵ میلیارد تومان

در بیست و پنجمین حراج تهران ۳۶ اثر نیز بین ۱ تا ۵ میلیارد تومان چکش خوردند که با رقابت قابل توجهی از سوی خریداران روبرو شدند. تابلوی از بهجت صدر ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون، نقاشی‌خطی از نصرالله افجه‌ای به قیمت ۴ میلیارد و ۷۳۰ میلیون، تابلویی از ناصر اویسی ۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون، پرتره‌ای از مهدی ویشکایی ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون، تابلویی از حسین کاظمی ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون، قالی تصویری شاپور یکم ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون، قالی ترنجی تصویری کرمان ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون، اثر دیگری از محمد احصایی ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون، تابلویی از حسین محجوبی ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون، اثر دیگری از منوچهر نیازی ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون، تابلوی «تک چهره» از منصور قندریز ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون، نگاره‌ای از میرزا آقا امامی ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون، تابلویی از فریده لاشایی ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون، اثری از جعفر روح‌بخش ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون، اثر دیگری از منصور قندریز ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، اثری از محمدابراهیم جعفری ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، اثری از احمد اسفندیاری ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون، خط نوشته‌ای از حسن زرین‌قلم ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون، نقاشی از کیخسرو خروش ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون، نگاره‌ای از مجید مهرگان ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون، خطی از میرزا غلامرضا اصفهانی ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون، قالی تصویری مشتاق علیشاه ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون، قالی گروس ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون، مجسمه چوبی «مرغ ملکوت» اثر محمدعلی ودود و شادی حبیب ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون، تابلو «مصدق» از علی اکبر صنعتی ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون، تابلویی از عباس کاتوزیان ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون، تابلویی از حمید پازکی ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون، اثری از جمشید سماواتیان ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون، اثر ایرج شایسته‌پور ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون، تابلویی از امین نورانی ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون، مجسمه »عشق» از هادی هزاوه‌ای ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون، اثری از محمود زنگنه ۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون، تابلویی از بهمن بروجنی ۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون، اثری از علی پی‌جم ۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون، تابلویی از علی‌محمد حیدریان ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون و خطی از علی شیرازی ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان، چکش خوردند.

۳۲ اثر زیر قیمت ۱ میلیارد تومان

اما ۳۲ اثر نیز در بیست و پنجمین حراج تهران زیر ۱ میلیارد تومان به فروش رسیدند که شامل؛ پرتره‌ای از علی اصغر پتگر ۹۹۰ میلیون تومان، اثری از همایون سلیمی ۹۹۰ میلیون تومان، تابلوی جواد حمیدی ۹۹۰ میلیون، قالی تصویری حضرت سلیمان ۹۳۵ میلیون، تابلوی ایمان ملکی ۹۳۵ میلیون، مجسمه بهمن آزموده ۹۳۵ میلیون، تابلوی جمال‌الدین طبسی‌نژاد ۸۸۰ میلیون، خطی از غلامحسن امیرخانی ۸۲۵ میلیون، خط‌نوشته امیراحمد فلسفی به مبلغ ۷۷۰ میلیون، اثری از هادی فقیهی ۷۷۰ میلیون، شمسه‌ای از لیلا برزگر یارمحمدی ۷۷۰ میلیون، تذهیبی از سلیمان سعیدآبادی ۷۷۰ میلیون، تابلوی سیاه‌مشق از عمادالکتاب ۷۱۵ میلیون، اثر اسماعیل آشتیانی ۷۱۵ میلیون، تابلوی حسین هادی‌پور بروجنی ۷۱۵ میلیون، خطی از محمد احصایی به قیمت ۶۶۰ میلیون تومان، اثر رضا بنی‌رضی ۶۶۰ میلیون، اثری از یدالله کابلی ۶۰۵ میلیون، تابلویی از حبیب‌الله آیت‌اللهی ۵۵۰ میلیون، نگاره‌ای از ابراهیم جباری (جبار بیک) ۵۵۰ میلیون، نقاشی از سمبات درکیورقیان ۵۵۰ میلیون، اثر ابراهیم صاحب اختیاری ۴۸۴ میلیون، نقاشی از احمد وثوق احمدی ۴۶۲ میلیون، تابلوی صدرالدین شایسته ۴۴۰ میلیون، اثری از رضا بخشی ۴۴۰ میلیون، تابلو حسین کاشیان ۴۴۰ میلیون، خطی از بیژن بیژنی ۳۹۶ میلیون، اثر عطاالله ذی‌نوری ۳۹۶ میلیون، منظره‌ای از عبدالحسین (رها) محسنی کرمانشاهی ۳۶۳ میلیون، خط نوشته‌ای از مجتبی ملک‌زاده ۳۳۰ میلیون، خطی از کیخسرو خروش ۳۳۰ میلیون و تابلو خط «ایران» از الهه خاتمی ۳۳۰ میلیون، دیگر آثار به فروش رسیده در حراج بیست و پنجم بودند.

همچنین در این دوره از حراج ۴ اثر از پروانه اعتمادی، رضا مافی، محمود اولیاء و رحیم نوه‌‍سی نیز خریداری نداشتند.

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