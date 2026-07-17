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حراستِ انسان‌محور، ضامن سرمایه اجتماعی و پیشران حکمرانی کارآمد است/ اصل برائت و حسن‌ظن، مبنای تصمیم‌گیری در نظام صیانتی

حراستِ انسان‌محور، ضامن سرمایه اجتماعی و پیشران حکمرانی کارآمد است/ اصل برائت و حسن‌ظن، مبنای تصمیم‌گیری در نظام صیانتی
کد خبر : 1814595
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وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی به مناسبت روز حراست، با تبیین جایگاه راهبردی حراست در نظام حکمرانی تاکید کرد: حراست زمانی به رسالت حقیقی خود دست می‌یابد که با رویکردی اخلاق‌محور، انسان‌محور، پیشگیرانه و عدالت‌گستر، از کرامت انسان، سرمایه انسانی و اعتماد عمومی صیانت کند و به پشتوانه‌ای برای تحقق حکمرانی مطلوب و ارتقای سرمایه اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیام خود به مناسبت روز حراست، با تبریک این مناسبت به تلاشگران حوزه حراست کشور، به‌ویژه کارکنان حراست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: حراست نهادی برای پاسداری از کرامت انسان، صیانت از سرمایه انسانی، حفظ اعتماد عمومی و تضمین سلامت و پایداری نظام اداری به شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه امنیت پایدار، برآیند عدالت، اخلاق، اعتماد و سرمایه اجتماعی است، افزود: هرچه سازمان‌ها در حفظ کرامت کارکنان، تقویت اعتماد نهادی و ارتقای سلامت اداری موفق‌تر عمل کنند، ظرفیت بیشتری برای تحقق مأموریت‌های ملی و دستیابی به حکمرانی کارآمد خواهند داشت و در این میان، حراست یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف راهبردی است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی حراست، بیش از آنکه بر کنترل استوار باشد، بر صیانت، هدایت و پیشگیری مبتنی است، تصریح کرد: صیانت حقیقی از انسان آغاز می‌شود؛ از حمایت از کارکنان، دفاع از حقوق آنان، احترام به کرامت و شخصیت افراد، توجه به شایستگی‌ها و قابلیت‌های سرمایه انسانی و ایجاد محیطی مبتنی بر امنیت روانی، اعتماد متقابل و عدالت سازمانی.

وی گفتمان مطلوب حراست را برگرفته از آموزه‌های متعالی اسلام، سیره پیامبر اعظم(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) و اهل‌بیت(ع) دانست و اظهار داشت: در این منظومه معرفتی، اصل بر اصلاح، هدایت، پیشگیری، انصاف، رعایت عدالت و حفظ آبرو و حیثیت انسان‌هاست و حراست باید این ارزش‌های بنیادین را در تمامی سطوح تصمیم‌سازی و اقدام سازمانی متجلی سازد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه اصل برائت، حسن‌ظن و صیانت از حرمت انسان‌ها از مهم‌ترین مبانی دینی و اخلاقی در مدیریت سازمانی است، خاطرنشان کرد: اعتماد کارکنان، ارزشمندترین سرمایه هر سازمان است و هیچ امنیت پایداری بدون رعایت حقوق افراد، حفظ کرامت انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی شکل نخواهد گرفت.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تحول در رویکردهای حراستی گفت: حراست کارآمد، نهادی دانش‌بنیان، آینده‌نگر و مسئله‌محور است که با تکیه بر آموزش، فرهنگ‌سازی، اقناع، گفت‌وگو، تحلیل راهبردی، پیشگیری هوشمندانه و آسیب‌شناسی مستمر، امنیت را از سطح واکنش به سطح پیش‌بینی، مدیریت مخاطرات و ارتقای سلامت سازمانی ارتقا می‌دهد.

وی افزود: آنچه در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و رهبری شهید همواره مورد تأکید قرار گرفته، انسان‌سازی به‌عنوان زیربنای جامعه‌سازی و تمدن‌سازی است؛ از این‌رو، سرمایه‌گذاری بر تربیت انسان‌های اخلاق‌مدار، مسئول، قانون‌گرا و فرهنگ‌ورز، مهم‌ترین تضمین برای اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و پیشرفت پایدار کشور محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به مأموریت‌های فرهنگی و تمدنی این وزارتخانه تصریح کرد: صیانت از میراث تمدنی ایران، حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی کشور، توسعه پایدار گردشگری و اعتلای صنایع‌دستی، بدون استقرار امنیت، سلامت اداری، اخلاق حرفه‌ای، اعتماد متقابل و کرامت نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست و از این‌رو، تقویت رویکردهای اصلاح‌گرایانه، انسان‌محور، اخلاق‌مدار و پیشگیرانه در حوزه حراست، ضرورتی راهبردی برای تحقق اهداف کلان وزارتخانه به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری با قدردانی از تلاش‌های متعهدانه، مسئولانه و شبانه‌روزی مدیرکل و کارکنان حوزه حراست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نقش این مجموعه را در صیانت از سرمایه انسانی، حفظ سلامت اداری، ارتقای امنیت سازمانی و پشتیبانی از تحقق ماموریت‌های راهبردی وزارتخانه، ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و بر تداوم این رویکرد حرفه‌ای، اخلاق‌مدار و آینده‌نگر تأکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از معارف اسلامی، اخلاق حرفه‌ای، عدالت‌محوری، خردورزی، آینده‌نگری و دانش روز، حراست بیش از پیش به نهادی الهام‌بخش برای ارتقای سرمایه اجتماعی، تحکیم اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی نظام اداری و تحقق حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

 

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