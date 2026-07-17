به گزارش ایلنا، مجید مجیدی کارگردان سینما در واکنش به جی دی ونس که اخیرا اظهاراتی توهین‌آمیز علیه مردم ایران داشته نوشت: «آقای جی دی ونس اگر شما کمی سواد داشتید و نگاهی به تاریخ خودتان می‌کردید آن‌وقت قطعا چنین حماقتی نمی‌کردید که به ملت ایران که تاریخ تمدن‌ساز چند هزار ساله دارد توهین کنید. ما قطعا این جمله شما را خطاب به ملت ایران از سر بیشعوری شما می‌گذاریم. کافی است نگاهی به تاریخ نزدیک به سه قرن خود بیاندازید و ببینید که چطور خونخوار و جنایتکار بودید. نام شما و دولتمردان شما همیشه مساوی بود با غارت و نسل‌کشی از سرخ‌پوستان و سیاه‌پوستان گرفته تا جنایت‌های وحشیانه در ویتنام و ژاپن. اخیرا هم نسل‌کشی در غزه و لبنان و بالاخره ایران. دولت شما امروز برای همه مردم دنیا و حتی مردم خودتان کاملا مسجل شده به ترور و نسل‌کشی و کودک‌کشی. نمونه بارز آن کودکان بی‌گناه مدرسه میناب. پس لطفا فرار به جلو نکنید.

چیزی که منتسب به شماست به مردم ایران نسبت ندهید. البته ملتی که تمدن دارد تاریخ چند هزار ساله دارد و همانند درخت تنومندی است که ریشه‌های آن تا اعماق زمین رفته و محکم و استوار مثل کوه باقی می‌ماند. شما باید فکری به حال خودتان کنید چون ریشه ندارید و همانند علف‌های هرز هستید. توصیه می‌کنم کمی وقت بگذارید تاریخ ایران را بخوانید مطمئنم آن‌وقت حرف بزرگ‌تر از دهانتان نخواهید زد.»

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