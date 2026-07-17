تماشای «پیکار با پیکر» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران
سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در نخستین دوره نمایش فیلمهای «سینما و هنرهای تجسمی» به مستند «پیکار با پیکر» ساخته آرش اسحاقی می پردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم مستند «پیکار با پیکر » به کارگردانی آرش اسحاقی یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۶ درسالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران اکران می شود. این فیلم در قالب نخستین دوره نمایش فیلمهای «سینما و هنرهای تجسمی» نمایش داده میشود.
در این جلسه بعد از نمایش فیلم، کارگردان فیلم حضور می یابد و درباره دلایل ساخت فیلم گفتگو میکند.
در خلاصه داستان مستند «پیکار با پیکر» آمده است: فیلم، مستندی درباره سرگذشت مجسمهها در درازنای تاریخ ایران است. در بخشی از فیلم، مجسمه اینگونه سخن میگوید:
«هزارهها در همین خاک بالیدم؛ ولی عدو مرا برنتابید …»
این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.