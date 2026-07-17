وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مفاخر فرهنگی قرقیزستان ادای احترام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این بازدید سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشینه ذهنی ۴۰ ‌ساله خود از شخصیت و آثار چنگیز آیتماتوف، از مطالعه ترجمه‌های فارسی آثار این نویسنده برجسته سخن گفت.

صالحی در جریان بازدید از بخش‌های مختلف خانه تاریخی آیتماتوف که اکنون به موزه‌ای برای بزرگداشت او تبدیل شده، با محیط زندگی و یادمان‌های این شخصیت فرهنگی آشنا شد.

همچنین عضو هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در این بازدید، ضمن اهدای گل به مزار آیتماتوف و ادای احترام به سایر شخصیت‌های برجسته و قهرمانان ملی مدفون در این مجموعه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

صالحی در ادامه برنامه‌های سفر خود، قرار است از «موزه ملی قرقیزستان» نیز بازدید کند.

براساس این گزارش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه (۲۵ تیرماه) به منظور حضور در بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری‌های شانگهای وارد فرودگاه بیشکک شد و مورد استقبال معاون همتای قرقیزستانی‌اش و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، رایزن فرهنگی و جمعی از مسئولان محلی قرار گرفت.

سالکین سارناگویوا معاون وزیر فرهنگ قرقیزستان در استقبال از سیدعباس صالحی ضمن ابزار خرسندی بر علاقه‌مندی و اشتیاق هیات ایرانی برای حضور در بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری‌های شانگهای، اهمیت حضور وزیر فرهنگ کشورمان در این اجلاس را یادآور شد.

معاون وزیر فرهنگ قرقیزستان همچنین برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری این اجلاس را مهم و تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: این برنامه‌ها زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های دو جانبه ایران و قرقیزستان خواهد بود.

در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی برای حضور در این اجلاس بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: امیدوارم در این سفر زمینه‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی با امضای توافق‌نامه مبادلات فرهنگی و حضور در اجلاس و دیدار و گفت‌وگوهای دو جانبه با مقامات این کشور فراهم شود.

بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای از ۲۵ تا ۲۹ تیرماه در قرقیزستان برگزار می‌شود.

ملاقات با وزیر فرهنگ، اطلاع رسانی و سیاست جوانان قرقیزستان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده سیدعباس صالحی و هیات همراهش در این سفر است.

ملاقات با رئیس موزه ملی و بازدید از موزه، ملاقات با رئیس کتابخانه ملی قرقیزستان و بازدید از کتابخانه، دیدار، گفت‌وگو و ضیافت شام با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان، ملاقات‌های دوجانیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارای فرهنگ کشورهای شرکت کننده از دیگر برنامه‌های این سفر چهار روزه است.

همچنین حضور در افتتاحیه بیست و سومین نشست وزاری فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، آیین اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فیلم کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان نیز از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.