مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا بصیرت که پیش‌تر و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران بود، بار دیگر با پیشنهاد هیات مدیره این انجمن به این سمت منصوب و جایگزین سعید اسدی شد.

اسدی که از ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ مسئولیت مدیرعاملی انجمن هنرهای نمایشی ایران را بر عهده داشت، با حکم مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ، به عنوان مشاور این معاونت منصوب شده است.

اعضای هیات‌مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران را همایون امیرزاده، محمدرسول صادقی، ابراهیم گله‌دارزاده، امین ابراهیمی و آرزو حسینی‌اقبال تشکیل می‌دهند.

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