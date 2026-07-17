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برگزیدگان نخستین گیم‌جم «کودک و جنگ» معرفی شدند

برگزیدگان نخستین گیم‌جم «کودک و جنگ» معرفی شدند
کد خبر : 1814500
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برگزیدگان نخستین گیم‌جم انستیتو ملی بازی‌سازی ایران با محوریت «کودک و جنگ» و به یاد کودکان جان‌باخته مدرسه «شجره طیبه» میناب معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی، این رویداد که با هدف خلق آثار خلاقانه در حوزه بازی‌سازی و روایت تأثیر جنگ بر کودکی، آموزش، رویاها و آینده برگزار شد، میزبان بازی‌سازان، هنرمندان، نویسندگان و برنامه‌نویسان از سراسر کشور بود. 

پس از ارزیابی آثار توسط هیئت داوران، برگزیدگان این دوره به شرح زیر معرفی شدند: 

بخش بازی

مقام اول: «جان فدا» 

تیم FIXRAY

اعضا: نگین محمدی، امیحسین کلانتری، محمدحسین دلدار و امیررضا طاهری‌پور

مقام دوم: «A Mother's Tale» (داستانِ مادر) 

تیم بام خیال

اعضا: مرضیه اصغریان‌جدی، محمدسعید کاظمی، محمد شایان قهرودی و سبحان قنادحسینی. 

مقام سوم: «سیستم عامل زغاله» 

تیم اماج

عضو: امیررضا حسامی

شایسته تقدیر: «Sound of the Silence» (صدای سکوت) 

تیم Wonder Game

عضو: محمدمهدی علی‌پور

بخش ادبی

مقام اول: «صبح سینا» 

تیم مقاومت

اثر: مرضیه داوری‌دولت

برگزیدگان نخستین گیم‌جم «کودک و جنگ» معرفی شدند

انستیتو ملی بازی‌سازی ایران ضمن قدردانی از همه شرکت‌کنندگان، داوران و همراهان این رویداد، از حضور و تلاش تمامی تیم‌های حاضر در نخستین گیم‌جم «کودک و جنگ» تقدیر و ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی به خلق آثار فاخر و اثرگذار در صنعت بازی‌سازی کشور منجر شود. 

جوایز و تقدیر از منتخبان این رویداد، به زودی از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به برگزیدگان اهداء می‌شود.

 

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