به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی، این رویداد که با هدف خلق آثار خلاقانه در حوزه بازی‌سازی و روایت تأثیر جنگ بر کودکی، آموزش، رویاها و آینده برگزار شد، میزبان بازی‌سازان، هنرمندان، نویسندگان و برنامه‌نویسان از سراسر کشور بود.

پس از ارزیابی آثار توسط هیئت داوران، برگزیدگان این دوره به شرح زیر معرفی شدند:

بخش بازی

مقام اول: «جان فدا»

تیم FIXRAY

اعضا: نگین محمدی، امیحسین کلانتری، محمدحسین دلدار و امیررضا طاهری‌پور

مقام دوم: «A Mother's Tale» (داستانِ مادر)

تیم بام خیال

اعضا: مرضیه اصغریان‌جدی، محمدسعید کاظمی، محمد شایان قهرودی و سبحان قنادحسینی.

مقام سوم: «سیستم عامل زغاله»

تیم اماج

عضو: امیررضا حسامی

شایسته تقدیر: «Sound of the Silence» (صدای سکوت)

تیم Wonder Game

عضو: محمدمهدی علی‌پور

بخش ادبی

مقام اول: «صبح سینا»

تیم مقاومت

اثر: مرضیه داوری‌دولت

برگزیدگان نخستین گیم‌جم «کودک و جنگ» معرفی شدند

انستیتو ملی بازی‌سازی ایران ضمن قدردانی از همه شرکت‌کنندگان، داوران و همراهان این رویداد، از حضور و تلاش تمامی تیم‌های حاضر در نخستین گیم‌جم «کودک و جنگ» تقدیر و ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی به خلق آثار فاخر و اثرگذار در صنعت بازی‌سازی کشور منجر شود.

جوایز و تقدیر از منتخبان این رویداد، به زودی از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به برگزیدگان اهداء می‌شود.

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