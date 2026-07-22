به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از گاردین، رویداد «سامیت فوتو ٢٠٢۶ »، برگزیدگان خود را با انتشار آتارشان منتشر کرد.

از سیلاب‌های ویرانگر و فرار دام‌ها از مناطق حادثه‌ دیده گرفته تا پرندگانی که به دلیل انباشت پلاستیک در معده‌شان دیگر توان پرواز ندارند، در این رویداد، مورد توجه عکاسان بوده‌اند.

می‌توان گفت بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌ محیطی بشر در مجموعه تصاویر «سامیت فوتو ۲۰۲۶» به شکلی تکان‌دهنده به نمایش درآمده‌اند.

درباره رویداد «سامیت فوتو»

رویداد «سامیت فوتو»/«Summit Photo» یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های بین‌المللی در حوزه عکاسی مستند، محیط‌ زیست و مسائل بشر دوستانه است که از سوی انجمن جغرافیایی سلطنتی بریتانیا برگزار می‌شود.

این رویداد که در سال‌های اخیر به‌ عنوان بخشی از برنامه‌های فرهنگی و پژوهشی این انجمن شکل گرفته، عکاسان خبری، فیلم‌سازان مستند، پژوهشگران و فعالان محیط‌زیست را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد تا از طریق تصویر، به مهم‌ترین بحران‌های معاصر از جمله تغییرات اقلیمی، جنگ، مهاجرت، نابودی تنوع زیستی، فقر و بی‌عدالتی اجتماعی بپردازند.

«سامیت فوتو» با ترکیب نمایشگاه، نشست‌های تخصصی، گفت‌وگوهای عمومی و نمایش فیلم، نشان می‌دهد که عکاسی مستند تنها ابزاری برای ثبت واقعیت نیست، بلکه می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی، شکل‌دهی به افکار عمومی و حمایت از اقدامات مؤثر برای مقابله با بحران‌های جهانی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به آثار منتخب «سامیت فوتو ۲۰۲۶».

تصویری از استیصال انسان‌ها

تصویری از استیصال انسان‌ها: پناهجویان شهر میکولایف در اوکراین، ایستگاه راه‌آهن اودسا را به مقصد شهر لویو ترک می‌کنند/ عکاس: سایمون تاونزلی

«جبهه آتش شماره ۶»، نزدیک فورت پراویدنس، قلمروهای شمال غربی کانادا، ۲۰۱۵

عکاس:جیمز بالوگ

سامیت فوتو، مجمع تعاملی انجمن جغرافیایی سلطنتی بریتانیا، با تمرکز بر قدرت عکاسی و فیلم‌سازی محیط‌زیستی و بشر دوستانه، برجسته‌ترین عکاسان خبری و فیلم‌سازان جهان را گردهم می‌آورد تا مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و انسانی عصر حاضر را به تصویر بکشند و درباره آن‌ها گفت‌وگو کنند/ رویداد سامیت فوتو ۲۰۲۶ از ۱۷ تا ۱۹ ژوئیه به‌صورت حضوری در لندن و هم‌زمان به شکل آنلاین برگزار می‌شود/ عکس: مؤسسه «ارث ویژن» (Earth Vision Institute).

«بشیریا مرتالا، ۲۰ ساله، و راحیلا، دو ماهه»

عکاس:سایمون تاونزلی

نیجریه درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر است. حذف یارانه سوخت و تشدید ناامنی، این کشور را با بحران گسترده ناامنی غذایی روبرو کرده است. خانواده‌های آواره برای در امان ماندن، به کاخ نیمه‌کاره امیر در شهر آنکا در شمال‌ غرب ایالت زامفارا پناه برده‌اند. بشیریا مرتالا و دختر دو ماهه‌اش راحیلا از جمله ساکنان این پناهگاه هستند. آن‌ها سه سال پیش، پس از آنکه افراد مسلح مزرعه‌شان را تصرف کردند، ناچار به ترک خانه و زندگی خود شدند. همسر بشیریا اکنون تنها ۵۰۰ نایرا در روز درآمد دارد؛ رقمی که معادل حدود یک‌ چهارم پنی بریتانیا است و بیانگر عمق فقر و دشواری معیشت این خانواده‌هاست.

«کارگران کشتی»، چیتاگونگ، بنگلادش، ۲۰۰۸

عکاس: شهیدالعالم

این تصویر کارگران صنعت اوراق کشتی را نشان می‌دهد که ورق‌های فلزی با وزنی تا یک تُن را حمل می‌کنند. جابجایی چنین بارهای سنگینی نیازمند هماهنگی کامل میان کارگران است و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند به جراحت‌های شدید یا حتی مرگ منجر شود/ کارگران برای حفظ هماهنگی هنگام حرکت، در حالی که پابرهنه روی گل‌ولای لغزنده راه می‌روند، با هم آواز می‌خوانند تا ریتم گام‌هایشان یکسان بماند. مرگ و آسیب‌دیدگی در این شغل به‌طور مداوم رخ می‌دهد. برخی از کارگران غرامتی ناچیز دریافت می‌کنند، اما بسیاری هیچ‌گونه جبرانی نمی‌گیرند. به گفته کارگران، شمار قابل توجهی از مرگ‌ها نیز هرگز به‌طور رسمی ثبت نمی‌شود و صاحبان کارگاه‌ها اجساد قربانیان را پنهان می‌کنند/ عکس: دریک/ مجوریتی ورلد (Drik / Majority World).

«فریاد زندانیان»

عکاس: شهیدالعالم

این عکس مربوط به اعتراضی است که در سال ۲۰۲۰ به ابتکار باقی بیل‌الله، سَروار توشار و شایکات امین در اعتراض به زندانی شدن روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران، کارتونیست‌ها و دیگر هنرمندان بر اساس قانون سخت‌گیرانه امنیت دیجیتال بنگلادش برگزار شد/ این رویداد در میدان شاه‌باغ شهر داکا، که از آن به‌ عنوان معادل میدان التحریر مصر در بنگلادش یاد می‌شود، برگزار شد و شامل اجرای موسیقی، شعر، تئاتر، تصویرگری و نمایش فیلم بود/در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، شمار بازداشت‌ها در بنگلادش به بالاترین سطح خود رسید. در این تصویر، هنرمندان سوهان محمود، هومیرا فهروز و خودو گانگولی در حال اجرای برنامه در این گردهمایی اعتراضی دیده می‌شوند/ عکس: دریک/ مجوریتی ورلد (Drik / Majority World).

«سه نسل، دریاچه سالدا»

عکاس: ریانون آدام

این تصویر سه نسل از زنان مسلمان را در ساحل دریاچه سالدا در ترکیه به تصویر می‌کشد؛ دریاچه‌ای که به دلیل آب‌های فیروزه‌ای و سواحل سفیدرنگش به «مالدیوِ ترکیه» شهرت دارد. این منطقه همچنین از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌شناسی، نزدیک‌ترین نمونه روی زمین به دهانه جزرو در سیاره مریخ به شمار می‌رود/ زنان حاضر در تصویر، برای رعایت موازین شرعی پشت به دوربین ایستاده‌اند/ عکس: ریانون آدام.

«آیا»، لبنان، ۲۰۱۴

عکاس:جایلز دولی

این تصویر، دختری را نشان می‌دهد که به بیماری اسپینا بیفیدا (شکاف مادرزادی ستون فقرات) مبتلا است. خانواده او پس از از دست دادن خانه‌شان در سوریه در سال ۲۰۱۲، به لبنان گریختند و مدتی در نزدیکی یک کارخانه سیمان زندگی کردند. شرایط دشوار زندگی باعث شد خانواده ابتدا به شهر طرابلس منتقل شوند و سرانجام در فرانسه اسکان یابند سیهان، مادر آیا، می‌گوید: «آیا برای خوابیدن هنوز هم مشکل دارد، اما در نخستین شب اقامتمان در فرانسه توانستم به او بگویم: «نگران نباش آیا، اینجا دیگر خانه توست.» / آیا اکنون به مدرسه می‌رود، از خدمات کامل درمانی برخوردار است و در کنار تحصیل، با دوستانش بازی می‌کند و به‌ طور کامل در جامعه محل زندگی جدیدش ادغام شده است.

«هنوز در حال سقوط»؛ پرنده آبزی پاسیاه‌پشت

عکاس: مندی بارکر

مندی بارکر در آوریل ۲۰۱۹ همراه با گروهی از دانشمندان به جزیره لرد هاو، واقع میان استرالیا و نیوزیلند، سفر کرد؛ زمانی که جوجه‌های این پرنده برای نخستین بار لانه‌های خود را ترک می‌کنند؛ تا مهاجرتشان را به دریای ژاپن آغاز کنند. اما بارکر و پژوهشگران به‌ جای مشاهده آغاز این سفر، با پرندگانی روبه‌رو شدند که در ساحل در حال جان دادن بودند؛ زیرا حجم زیاد پلاستیک بلعیده‌شده در معده‌شان آن‌قدر سنگین بود که دیگر توان پرواز نداشتند/این اثر، واکنشی هنری به بحران ادامه‌دار آلودگی پلاستیکی در جزیره لرد هاو و کاهش روزافزون جمعیت پرنده آبزی پاسیاه‌پشت است/ عکس: مندی بارکر.

«زیر نورها»

عکاس: آرون گکوسکی

این تصویر فیلی را نشان می‌دهد که در جریان آیین سنتی پراهرا، سوارانی را در خیابان‌های کلمبو، پایتخت سریلانکا، حمل می‌کند. پارچه سنگینی که بر بدن و سر فیل قرار گرفته، گوش‌های او را می‌پوشاند و حرکت آن‌ها را محدود می‌کند؛ در حالی که گوش‌ها یکی از مهم‌ترین اندام‌های فیل برای تنظیم دمای بدن هستند. این حیوان همچنین در معرض موسیقی بلند، نورهای شدید و ازدحام جمعیت قرار دارد. فیل‌ها بخش جدایی‌ناپذیر آیین پراهرا هستند و نماد قدرت، حفاظت و تداوم سنت به شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر نگرانی‌های جدی درباره رفاه و شرایط نگهداری آن‌ها در این مراسم مطرح شده است/ این رویداد با همکاری انجمن جغرافیایی سلطنتی بریتانیا، فوتوورکس و انجمن سلطنتی عکاسی و با حمایت مالی شرکت رولکس برگزار شده است.

«چشم‌انداز سایه‌ها» از مجموعه «چهره‌ای نامعمول»، استکهلم، ۲۰۲۵

عکاس: اردیولا کاندا مصطفاج

این اثر متعلق به اردیولا کاندا مصطفاج، برنده برنامه اقامتی «روایت‌های پنهان» است؛ طرحی مشترک میان مؤسسه فرهنگی ایتالیا، فوتوورکس و انجمن جغرافیایی سلطنتی بریتانیا. این برنامه با هدف پیوند دادن هنر معاصر با یکی از مهم‌ترین آرشیوهای تصویری جغرافیایی جهان طراحی شده و آرشیو را به بستری برای پژوهش و بازخوانی تصاویر در پرتو بحران‌های امروز تبدیل می‌کند/ انتخاب آثار مصطفاج نیز بازتاب‌دهنده علاقه مشترک این نهادها به موضوعاتی چون چشم‌انداز، جابه‌جایی انسان‌ها و حافظه محیط‌زیستی است.

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