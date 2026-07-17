«قمارباز» برنده جایزه ویژه جشنواره مقدونیه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، در اولین حضور جشنواره‌ای خود توانست جایزه ویژه هیات داوران پنجمین جشنواره بین‌المللی «آنسوی دریاچه» در مقدونیه شمالی را دریافت کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم «آن سوی دریاچه» که دوره پنجم خود را برگزار کرد، با تمرکز بر سینمای کشورهای حوزه بالکان و مدیترانه، هر سال میزبان آثار منتخب سینمای جهان در مقدونیه شمالی است.

علاوه بر مقدونیه، «قمارباز» به عنوان تنها نماینده رسمی سینمای ایران در بخش مسابقه، راهی جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شده است و طی سه روز آینده در بیشکک قرقیزستان به نمایش در می‌آید.

فیلم اجتماعی معمایی «قمارباز» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی که به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی ساخته شده است، در جشنواره فیلم فجر نیز توانست سیمرغ بهترین کارگردانی اول را در کنار نامزدی برای پنج جایزه سیمرغ بلورین به دست بیاورد.

مسئولیت عرضه بین‌المللی «قمارباز» برعهده معاونت بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی است.

کوروش تهامی، آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور، عماد امامی بازیگران این فیلم هستند و در خلاصه داستان آن آمده است: یکی از بانک‌های کشور مورد حمله سایبری قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که یک مامور خبره را به یکی از برنامه‌نویسان بانک مضنون می‌کند. تکاپو برای یافتن حقیقت و برقراری امنیت ملی از این اینجا آغاز می‌شود.

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