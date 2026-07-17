«حماسه زاگرس»؛ روایتی پرشکوه از قیام شیرعلیمردان خان در سیمافیلم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مجموعه به قلم محمدرضا شریفی در ژانر تاریخی نگاشته شده و روایتگر زندگی شیرعلیمردان خان بختیاری، فرزند بی‌بی مریم بختیاری است؛ چهره‌ای مبارز که با شجاعت در برابر استبداد ایستاد و نام خود را در تاریخ ایران ماندگار کرد.

«حماسه زاگرس» با تمرکز بر رشادت‌ها، روحیه آزادی‌خواهی و مقاومت این قهرمان ملی، تلاش می‌کند بخشی از تاریخ پرافتخار ایران را در قالبی جذاب و حماسی برای مخاطبان به تصویر بکشد.