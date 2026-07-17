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«حماسه زاگرس»؛ روایتی پرشکوه از قیام شیرعلیمردان خان در سیمافیلم

«حماسه زاگرس»؛ روایتی پرشکوه از قیام شیرعلیمردان خان در سیمافیلم
کد خبر : 1814433
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سریال تاریخی «حماسه زاگرس»، محصول مرکز سیمافیلم، مراحل تولید خود را پشت سر می‌گذارد و به‌زودی یکی از آثار شاخص تاریخی تلویزیون خواهد شد.

«حماسه زاگرس»؛ روایتی پرشکوه از قیام شیرعلیمردان خان در سیمافیلم
 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مجموعه به قلم محمدرضا شریفی در ژانر تاریخی نگاشته شده و روایتگر زندگی شیرعلیمردان خان بختیاری، فرزند بی‌بی مریم بختیاری است؛ چهره‌ای مبارز که با شجاعت در برابر استبداد ایستاد و نام خود را در تاریخ ایران ماندگار کرد.

«حماسه زاگرس» با تمرکز بر رشادت‌ها، روحیه آزادی‌خواهی و مقاومت این قهرمان ملی، تلاش می‌کند بخشی از تاریخ پرافتخار ایران را در قالبی جذاب و حماسی برای مخاطبان به تصویر بکشد.

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