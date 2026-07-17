پخش زنده والیبال ژاپن و بلژیک در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری هفته سوم والیبال لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶، امروز جمعه ۲۶ تیر از ساعت ۱۳:۵۰، رقابت دو تیم ژاپن و بلژیک را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

ژاپن در این دوره از رقابت‌ها تاکنون با ۱۰ بازی و ۱۰ برد در رتبه یک جدول و بلژیک با همین تعداد بازی و کسب ۳ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد.

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