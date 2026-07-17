پخش زنده فینال والیبال نشسته ایران و بوسنی در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز جمعه ۲۶ تیر از ساعت ۱۰:۳۰، دیدار فینال نمایندگان کشورمان و بوسنی را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش می کند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در روز پایانی رقابت های جهان برای کسب عنوان قهرمانی و هفتمی و کسب نهمین مدال طلای جهانی به مصاف بوسنی می رود.