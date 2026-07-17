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پخش زنده فینال والیبال نشسته ایران و بوسنی در شبکه ورزش

پخش زنده فینال والیبال نشسته ایران و بوسنی در شبکه ورزش
کد خبر : 1814429
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امروز جمعه از ساعت ۱۰:۳۰، دیدار فینال والیبال نشسته ایران و بوسنی به صورت زنده در قالب ویژه برنامه «مثبت ورزش» از شبکه ورزش پخش می شود.

 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز جمعه ۲۶ تیر از ساعت ۱۰:۳۰، دیدار فینال نمایندگان کشورمان و بوسنی را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش می کند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در روز پایانی رقابت های جهان برای کسب عنوان قهرمانی و هفتمی و کسب نهمین مدال طلای جهانی به مصاف بوسنی می رود.

 

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