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رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران شد

رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران شد
کد خبر : 1814424
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رضا بصیرت با پیشنهاد هیئت‌مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران به عنوان مدیر عامل این انجمن انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ، با پیشنهاد هیئت‌مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران، رضا بصیرت به عنوان مدیرعامل این انجمن انتخاب شد. 

رضا بصیرت که پیش‌تر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران بود، بار دیگر با پیشنهاد هیئت‌مدیره این انجمن به این سمت منصوب و جایگزین سعید اسدی شد. 

سعید اسدی که از ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ مسئولیت مدیرعاملی انجمن هنرهای نمایشی ایران را بر عهده داشت، با حکم مهدی شفیعی، معاون امور هنری، به عنوان مشاور این معاونت منصوب شده است. 

اعضای هیئت‌مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران را همایون امیرزاده، محمدرسول صادقی، ابراهیم گله‌دارزاده، امین ابراهیمی و آرزو حسینی‌اقبال تشکیل می‌دهند.

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