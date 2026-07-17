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تأکید بر گسترش حمایت از فعالیت‌های ایران‌شناسی

تأکید بر گسترش حمایت از فعالیت‌های ایران‌شناسی
کد خبر : 1814417
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معاون رئیس‌جمهور ضمن بازدید از بنیاد ایرانشناسی، بر اهمیت راهبردی مطالعات ایران‌شناسی و ضرورت تقویت حمایت‌ها از فعالیت‌های این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه با حضور سرزده در بنیاد ایران‌شناسی، ضمن بازدید از این نهاد علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی، بر اهمیت راهبردی مطالعات ایران‌شناسی و ضرورت تقویت حمایت‌ها از فعالیت‌های این مجموعه تأکید کرد. 

پورمحمدی در جریان این بازدید، با حضور در بخش‌های مختلف بنیاد ایران‌شناسی، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، برنامه‌های پژوهشی و فرهنگی، اقدامات عمرانی، پروژه‌های بهسازی، مرمت و تعمیرات انجام‌شده در ساختمان نفیس و ارزشمند بنیاد قرار گرفت. وی با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در حفظ و ارتقای این مجموعه، از حمایت گسترده‌تر سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ها، طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های بنیاد ایران‌شناسی خبر داد. 

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با ابراز خرسندی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای بنیاد ایران‌شناسی، توجه به ایران، هویت ملی و مطالعات ایران‌شناسی را در شرایط کنونی کشور ضرورتی راهبردی و حائز اهمیت دانست و بر استمرار حمایت از این مجموعه علمی و فرهنگی تأکید کرد. 

در ادامه این بازدید، سید حمید پورمحمدی با علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست، علی‌اکبر صالحی با ارائه گزارشی از مأموریت‌ها، برنامه‌ها، دستاوردها و فعالیت‌های بنیاد ایران‌شناسی، نقش این نهاد علمی و فرهنگی را در شناخت، تبیین و معرفی ابعاد گوناگون تمدن، فرهنگ، تاریخ و هویت ایرانی تشریح کرد و ایران‌شناسی و معرفی صحیح، مستند و شایسته ایران به افکار عمومی جهان را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور دانست؛ امری که به گفته وی، نقشی مؤثر در تقویت سرمایه‌های فرهنگی و هویتی ایران ایفا می‌کند. 

رئیس بنیاد ایران‌شناسی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده علمی و پژوهشی بنیاد، بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های ایران‌شناسی و توسعه برنامه‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در این حوزه تأکید کرد.

 

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