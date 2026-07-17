وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد بیشکک شد

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی پنجشنبه (۲۵ تیرماه) در صدر هیاتی از وزارت فرهنگ ایران، برای شرکت در بیست‌وسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

امضای تفاهم‌نامه‌های مرتبط، حضور در نشست وزرای فرهنگ و دیدار با همتایان کشورهای مختلف برنامه‌های وزیر فرهنگ در این سفر است.

ملاقات با وزیر فرهنگ، اطلاع رسانی و سیاست جوانان قرقیزستان، ملاقات با رییس موزه ملی و بازدید از موزه، ملاقات با رییس کتابخانه ملی قرقیزستان و بازدید از کتابخانه، دیدار با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان از دیگر برنامه‌های صالحی در این سفر است.

بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای از ۲۵ تا ۲۹ تیرماه در قرقیزستان برگزار می‌شود.