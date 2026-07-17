به گزارش خبرنگار ایلنا؛ امیرحسین سرخیان، طراح و کارگردان نمایش «بزم پادشاه پروانه» به مناسبت باز اجرای این اثر با ایلنا گفتگویی کوتاه داشت.

در خلاصه این اثر که سینا سلیمی نویسنده آن است، آمده: سفر دو طبیعت گرد به جنگلی خیالی و ورود به جهان کابوس وار امپراطوری پادشاه پروانه.

سرخیان با اعلام خبر اجرای مجدد نمایش «بزم پادشاه پروانه» گفت: گیمرها برای بازی‌های قدیمی اصطلاحی دارند؛ آنها می‌گویند وقتی یک بازی، بعد از مدت‌ها با گرافیک بهتر، مهره‌های بهتر، کنش و واکنش‌های بهتر و حتی طراحی بهتر، به روز می‌شوند به این اتفاق «remake» می‌گویند. با این حساب شاید در رابطه با نمایش بتوان گفت؛ ما در واقع تخریب و نوسازی کرده‌ایم.

سرخیان درباره دلایل باز اجرای نمایش نیز گفت: از آنجایی که اسم من برای اولین بار در بخش کارگردانی قرار گرفته نمی‌خواستم زمان‌های طلایی را از دست بدهم.از طرفی اگر می‌خواستیم در سالن‌های برتر تهران اجرا داشته باشیم، چاره‌ای جز ساعت ۶ عصر به بعد نداشتیم و خب این ساعت نسبت به ژانر و طراحی اثرم (که در تهران کمتر تجربه شده) مناسب نبود. همچنین در چنین ساعتی، رسیدن به اجرای ما، برای مخاطب‌ان غیر حرفه‌ای تئاتر و افرادی که هدفشان صرفا لذت بردن است، بسیار دشوار بود. بنا به همین دلایل بعد از موفقیت‌های نسبی و با سختی‌های پیش آمده (از طرح ترافیک گرفته تا نداشتن تجهیزات کامل و غیره) تصمیم گرفتیم دور دوم اجراها را داشته باشیم.

او درباره تغییرات صورت گرفته در نمایش برای دور دوم اجراها گفت: نمی‌توانم بگویم بخش خاصی تغییر کرده چون نوسازی به طور کامل انجام شده است. ما از ساده ترین موارد، تا brand book و لوگوسازی را تغییر داده‌ایم. حتی ریزترین کنش‌های صحنه تغییر کرده؛ تا آنجا که در مقطعی تصمیم داشتیم نام نمایش را هم تغییر دهیم.

او در پاسخ به این سوال که ضعف‌های اجرای قبل را چه مواردی می‌داند، توضیح داد: نمی‌توان کلمه ضعف را به کار برد؛ زیرا ضعف از نظر هر شخص و در هر نقطه‌ای، متفاوت خواهد بود. ما طی اجراها، بیشتر با موانع مواجه بودیم تا اینکه ضعف‌هایی داشته باشیم. بنابراین تلاش ما بیشتر برای برداشتن موانع بود و در ادامه نیز توانستیم به آنچه در ذهن داشتیم نزدیک‌تر شویم.

کارگردان نمایش «جهان بزم پادشاه» بیان کرد: این اثر به اندازه‌ای بزرگ است که من گاهی به نویسنده کار می‌گویم باید قسمت‌های جدید داشته باشد؛ چرا که نگاه این نمایش قابل تغییر نیست، اما در عوض می‌توان بازتر و کنجکاوانه‌تر، در این رابطه صحبت کرد؛ همانند جهان‌ سریال «ارباب حلقه‌ها» یا فانتزی‌های دیگر که مخاطبان در سینما تماشا کرده‌اند.

این فعال عرصه تئاتر در پاسخ به این سوال که برای تیم اجرایی چه مواردی اولویت بوده‌اند، خاطرنشان کرد: تمرکز تیم ما دقیقا بر مبنای نو بودن و تازه بودن است؛ ما باید ابزار و طراحی‌های قدیمی را کنار بگذاریم و به جای تلاش برای فروش بیشتر یک نمایش، یک تجربه جدید و یک زیست جدید را تقدیم مخاطبان نماییم.

او با اشاره بر اینکه اجرای دوباره یک اثر همیشه خطر مقایسه با نسخه قبلی را به همراه دارد، گفت: اتفاقا تیم ما به دنبال همین موضوع است و از چنین مقایسه‌ای استقبال می‌کنیم. مخاطب باید بداند هر نمایش یا اثر اگر یک گروه همدل و منسجم باشد و حمایت شود تا چه اندازه امکان پیشرفت دارد، اتفاقا ما آمده‌ایم که بگوییم بسیار بهتر و حرفه‌ای تر بازگشتیم.

امیرحسین سرخیان در پاسخ به این سوال که از مخاطبان پس از اجرای اثرش چه توقعی دارد، گفت: قطعا یک حس جدید. دوست داریم بشنویم که یک تجربه جدید و یک حس جدید دریافت شده است. مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد.

او در پایان بیان کرد: قطعا مخاطب با یک تجربه نمایشی جدید مواجه خواهد شد. او پس از دیدن نمایش در رابطه با آموخته‌ای که از ارتباطات بین افراد نادیده گرفته شده، در یک جریان فانتزی به اوج روابط رئال می‌رسد و در اینباره صحبت خواهد کرد.

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