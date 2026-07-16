استاندار کرمانشاه: معرفی محور تاریخی ساسانی همکاری با استان دیالی عراق را توسعه میدهد
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی و ثبت جهانی محور ساسانی گفت: این محور با برخورداری از مجموعهای کمنظیر از آثار تاریخی، از معبد آناهیتا و طاقبستان تا آثار دوره ساسانی در قصرشیرین و امتداد آن به خانقین، ظرفیت تبدیلشدن به یک مسیر تاریخی و گردشگری بینالمللی را دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در دیدار فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اظهار کرد: استان کرمانشاه از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و ساماندهی محور ساسانی و فراهمکردن مقدمات ثبت جهانی آن باید با جدیت و در چارچوب برنامهای منسجم دنبال شود.
وی با بیان اینکه زیرساختهای تاریخی و فرهنگی این محور از گذشته وجود داشته و قرار نیست پروژهای از نقطه صفر آغاز شود، افزود: قرار گرفتن آثاری همچون معبد آناهیتا، طاقبستان و مجموعه آثار ساسانی قصرشیرین در امتداد یک مسیر تاریخی، بهخوبی گویای اهمیت و غنای این محور است؛ محوری که دنیایی از تاریخ را در خود جای داده است.
استاندار کرمانشاه گفت: معرفی منسجم و هدفمند این آثار در قالب یک محور واحد میتواند زمینه صیانت بهتر از میراث تاریخی استان، توسعه گردشگری و افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.
حبیبی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق و دیدار با مسئولان استان دیالی گفت: مسئولان این استان علاقهمند به تعریف و اجرای پروژههای مشترک با کرمانشاه هستند و میتوان از این ظرفیت برای توسعه همکاریهای فرهنگی، گردشگری و حتی عمرانی بهره گرفت.
وی افزود: کرمانشاه و دیالی علاوه بر همکاریهای موفق در موضوع اربعین و برنامههای مذهبی، میتوانند پروژههای مشترکی را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تعریف کنند. امتداد تاریخی محور ساسانی از قصرشیرین تا خانقین، بستر مناسبی برای شکلگیری این همکاریهاست.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه روند مطالعات، ساماندهی و ثبت جهانی این محور باید شتاب بیشتری بگیرد، اظهار کرد: جلسات مرتبط با این موضوع باید بهصورت فشرده و مستمر برگزار شود تا بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن، اقدامات لازم را به نتیجه برسانیم.
حبیبی از تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی و ثبت جهانی محور ساسانی خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان استانداری، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرمانداران، شهرداران مناطق واقع در مسیر و دیگر دستگاههای مرتبط تشکیل خواهد شد.
وی افزود: نخستین نشست این کارگروه باید در اسرع وقت برگزار و شرح وظایف دستگاهها، مراحل مطالعاتی، نیازهای اعتباری و برنامه زمانبندی اقدامات مشخص شود تا موضوع با انسجام و جدیت بیشتری پیش برود.
استاندار کرمانشاه بر استفاده از ظرفیتهای ملی برای تأمین اعتبار این طرح تأکید کرد و گفت: موضوع پیشبینی منابع مالی و استفاده از ظرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور باید پیگیری شود تا مطالعات و اقدامات اجرایی ساماندهی محور ساسانی بدون وقفه انجام گیرد.
حبیبی بیان کرد: مدیریت ارشد استان برای پیشبرد این طرح آمادگی کامل دارد و همه دستگاههای مسئول باید با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مقدمات لازم برای ساماندهی، معرفی و ثبت جهانی محور ساسانی را فراهم کنند.