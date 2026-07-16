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فیلم سینمایی «استیو» محصول ۲۰۲۵ انگلستان و ایرلند در شبکه چهار

فیلم سینمایی «استیو» محصول ۲۰۲۵ انگلستان و ایرلند در شبکه چهار
کد خبر : 1814126
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فیلم سینمایی «استیو» با یک داستان روانشناختی در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه برای اولین بار از شبکه چهار به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «استیو»، که برای نخستین بار از رسانه‌ی ملی پخش می‌شود، داستان مدیر مدرسه‌ای را به تصویر می‌کشد که برای نجات آموزشگاهش با بحران‌های روانی و یک دانش‌آموز خشن دست‌وپنجه نرم می‌کند. استیو، برای بقای مدرسه و اصلاح رفتار خود می‌جنگد و در عین حال سلامت روان خود را مدیریت می‌کند. همزمان، دانش‌آموزِ مشکل‌دار، شای، با گرایش‌های خشونت‌آمیز و شکنندگی خود، بین گذشته و چشم‌انداز آینده‌اش سرگردان است. 

«استیو» یک درام روانشناختی به کارگردانی تیم میلنتس، محصول کشورهای انگلستان و ایرلند است و در سال ۲۰۲۵ به اکران عمومی درآمده است. در این فیلم سیلیان مورفی، جی لیکورگو و آرچی فیشر به هنرنمایی پرداخته‌اند و امتیازی که این فیلم نزد بانک اطلاعات فیلم (IMDB) بدست آورده ۶.۵ از ۱۰ می‌باشد. 

فیلم سینمایی «استیو» در روز پنجشنبه ۲۵ تیر در ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت ۹ صبح تکرار خواهد شد.

 

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