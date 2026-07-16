در جمعخوانی مردم و قاریان؛
نوای قرآن در میدان ولیعصر(عج) طنینانداز شد
محفل بزرگ انس با قرآن کریم با محوریت تلاوت آیات الهی و تبیین مفاهیم اقتدار و مقاومت در اندیشه قرآنی در میدان حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محفل بزرگ انس با قرآن کریم شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر همزمان با بزرگداشت رهبر شهید قرآنی در میدان حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از فعالان قرآنی، قاریان برجسته کشور برگزار شد و میدان حضرت ولیعصر(عج) برای ساعاتی میزبان تلاوت قرآن، اجرای تواشیح و تدبر در آیات الهی بود.
این محفل با اجرای هادی ربیعی و ایمان یاراحمدی آغاز شد و امیرعلی خیری، قاری نوجوان آیاتی از سوره مبارکه فاطر را تلاوت کرد. سپس میانبرنامهای تصویری با محوریت بیانات رهبر شهید درباره «ملت مبعوث» برای حاضران به نمایش درآمد.
در ادامه، سیدمصطفی حسینی با تلاوت آیاتی از سوره آلعمران، فضای مراسم را با نوای قرآن معطر کرد و پس از آن، اجرای گروه تواشیح «محمد رسولالله(ص)» با قطعات آیینی و قرآنی، مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
یکی از بخشهای تأثیرگذار این مراسم، جمعخوانی سوره مبارکه اعلی با محوریت تلاوت برای رهبر شهید و همراهی حاضران بود؛ بخشی که با مشارکت مردم، فضایی سرشار از انس با قرآن و همدلی را در میدان حضرت ولیعصر(عج) رقم زد.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با استناد به آیات قرآن کریم به تبیین مفاهیم اقتدار، بازدارندگی و مقاومت در اندیشه قرآنی پرداخت و با اشاره به آیات سوره انفال بر ضرورت آمادگی همهجانبه جامعه اسلامی در برابر تهدیدها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه قرآن کریم امنیت و آرامش جامعه را در گرو اقتدار و آمادگی میداند، اظهار کرد: مؤمنان برای دستیابی به حیات طیبه و زندگی عزتمند، ناگزیر از ایستادگی و دفاع مقتدرانه در برابر دشمنان هستند و همین اقتدار، زمینهساز بازدارندگی و حفظ امنیت خواهد بود.
رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»، آن را منشور اقتدار امت اسلامی دانست و افزود: جامعه اسلامی باید همه ظرفیتهای خود را برای تقویت توان دفاعی، فرهنگی و اجتماعی به کار گیرد تا دشمنان از تعرض به ملت ایران مأیوس شوند.
قمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات مربوط به مقابله با پیمانشکنی و خیانت، بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن و پرهیز از خطا در محاسبات تأکید کرد و گفت: قرآن کریم مؤمنان را به بصیرت، آمادگی و برخورد قاطع در برابر تهدیدها فرامیخواند و اجازه نمیدهد جامعه اسلامی در برابر دشمنان دچار غفلت شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه دشمنان همواره در پی تضعیف جبهه حق و ایجاد ناامنی هستند، تصریح کرد: راهبرد قرآن، حفظ وحدت، تقویت قدرت و تکیه بر وعدههای الهی است و هرگاه جامعه اسلامی بر این اصول استوار بماند، دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت.
قمی با بیان اینکه حیات، عزت و پیشرفت جامعه اسلامی در گرو عمل به رهنمودهای قرآن کریم است، خاطرنشان کرد: جامعهای که به آموزههای الهی پایبند باشد، ضمن برخورداری از امنیت و اقتدار، در برابر تهدیدها نیز از قدرت بازدارندگی مؤثری برخوردار خواهد بود.
در پایان این محفل معنوی، حمیدرضا احمدیوفا آیاتی از سوره مبارکه انفال را تلاوت کرد و مراسم با نوای دلنشین قرآن کریم و همراهی حاضران به پایان رسید.