به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مرکز میراث جهانی یونسکو، فهرست نامزدهای امسال ترکیبی از آثار فرهنگی، طبیعی و یک اثر مختلط است؛ از قلعه‌های تاریخی ایران و پایتخت‌های باستانی ژاپن گرفته تا صخره‌های مرجانی دریای سرخ، ذخیره‌گاه‌های طبیعی، مسیرهای تاریخی جاده ابریشم و حتی سواحل نرماندی که محل پیاده شدن نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم بودند.

ایران امسال با پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در اجلاس بوسان حضور دارد. این پرونده که با عنوان «منظر فرهنگی الموت» شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از قلعه‌های اسماعیلیه، محوطه‌های تاریخی و چشم‌انداز طبیعی منطقه الموت در استان قزوین را دربرمی‌گیرد و یکی از مهم‌ترین پرونده‌های میراث جهانی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

کشور فنلاند نیز با پرونده «آثار آلوار آلتو»، مجموعه‌ای از شاهکارهای معمار برجسته قرن بیستم، در این اجلاس حضور دارد و فرانسه دو پرونده را ارائه کرده است. «سواحل پیاده‌سازی نرماندی» که یادآور عملیات معروف «دی-دی» در جنگ جهانی دوم است و دیگری «سامانه استحکامات کارکاسون» که از مهم‌ترین مجموعه‌های دفاعی تاریخی اروپا به شمار می‌رود.

کشور پرتغال نیز با «دژهای مرزی رایا» و لهستان با «مرکز مدرنیستی شهر گدنیا» برای ثبت جهانی رقابت می‌کنند.

اسپانیا پرونده «منظر فرهنگی ریبیرا ساکرا» را ارائه کرده و یونان نیز با «کوه المپ»، تنها پرونده مختلط فرهنگی ـ طبیعی امسال، وارد رقابت شده است.

کشور هندوستان در آسیا امسال «محوطه باستانی سارنات»، محل نخستین موعظه بودا را به یونسکو معرفی کرده است.

ژاپن نیز با «پایتخت‌های باستانی آسوکا و فوجی‌وارا» در رقابت حضور دارد.

چین هم پرونده «محوطه‌های صنعت چینی‌سازی جینگدژن» را ارائه کرده است؛ شهری که قرن‌ها به عنوان مهم‌ترین مرکز تولید چینی جهان شناخته می‌شد.

چهار کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز به صورت مشترک، بخش جدیدی از «راه تاریخی ابریشم» را برای ثبت جهانی معرفی کرده‌اند.

علاوه بر آن، ازبکستان با «معماری مدرنیستی تاشکند» و قزاقستان با «مساجد صخره‌ای مانگیستاو» نیز پرونده‌های مستقلی دارند. مغولستان نیز با «آرامگاه‌های اشراف امپراتوری شیونگ‌نو» در اجلاس شرکت می‌کند.

کشورهای خاورمیانه نیز حضوری پررنگ در اجلاس امسال دارند. عربستان سعودی با پرونده «صخره‌های مرجانی خلیج عقبه» در دریای سرخ، اردن با «ذخیره‌گاه دریایی عقبه» و امارات متحده عربی با «وادی وریعه» در بخش میراث طبیعی رقابت می‌کنند.

لبنان نیز پرونده «قلعه‌های جبل عامل» را به صورت اضطراری ارائه کرده است؛ همانند فلسطین که با پرونده «محوطه تاریخی سبسطیه» خواستار ثبت جهانی این اثر شده است.

قاره آفریقا نیز با چند پرونده متنوع در اجلاس بوسان کره جنوبی حضور دارد. کومور با «مدینه‌های سلاطین تاریخی»، سائوتومه و پرنسیپ با مجموعه «مزارع استعماری روچاس» و سودان جنوبی با «چشم‌انداز مهاجرتی بوما–بادینگیلو» از جمله پرونده‌های امسال هستند. پرونده سودان جنوبی نیز به دلیل شرایط ویژه این کشور به صورت اضطراری بررسی خواهد شد.

اما از قاره آمریکا، برزیل با «مجموعه تئاترهای آمازون» در بخش فرهنگی و ایالات متحده آمریکا با «پناهگاه حیات‌وحش اوکیفنوکی» در بخش میراث طبیعی وارد رقابت شده‌اند.

در میان دیگر پرونده‌های امسال، «معبد وات فرا ماهاتات» از تایلند، «روستای تاریخی سیدی بوسعید» از تونس، «تئاترهای کاندومینیوم قرون هجدهم و نوزدهم» از ایتالیا و «فسیل‌های ماهیان لیمفیورد» از دانمارک نیز برای ثبت جهانی معرفی شده‌اند. همچنین روسیه با پرونده «کوه‌های باشقیر» (شیهان‌ها) در بخش میراث طبیعی حضور دارد.

گفتنی است، چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در حالی برگزار می‌شود که رقابت امسال، یکی از متنوع‌ترین دوره‌های بررسی پرونده‌های ثبت جهانی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. از محوطه‌های باستانی و آثار معماری گرفته تا مناظر طبیعی، صخره‌های مرجانی، ذخیره‌گاه‌های حیات‌وحش و مسیرهای تاریخی پرونده هایی هستند که کشورهای ارایه دهنده این پرونده ها امیدوارند به فهرست میراث جهانی یونسکو راه یابند و آثار طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود را ثبت جهانی کنند.

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